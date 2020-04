Von Christoph Moll

Wilhelmsfeld. Rote, gelbe, blaue und grüne Punkte, bunte Schmetterlinge: Wenn man nicht den ernsten Hintergrund kennen würde, könnte man meinen, dass es sich bei manchen Schutzmasken um modische "Kleidungsstücke" handelt. Seit der vergangenen Woche ist das Personal in Pflegeheimen wegen der weiteren Ausbreitung des Coronavirus angehalten, Schutzmasken tragen. Das stellt die Einrichtungen vor Herausforderungen. Wie gehen diese mit der Maskenpflicht um? Ein Beispiel aus Wilhelmsfeld.

Auch für die 48 Bewohner des zur Altenhilfe der "Evangelischen Stadtmission Heidelberg" gehörenden Pflegeheims "Erlbrunner Höhe" im Luftkurort ist der Alltag trister geworden. Denn wegen des landesweiten Besuchsverbots in Pflegeheimen können auch sie keine Familienmitglieder und Freunde mehr empfangen. "Viele sind darüber traurig", berichtet Hausleiter Peter Prott. Und nun auch noch die Maskenpflicht. "Die Mitarbeiter sind für die Bewohner dadurch nicht mehr so gut zu erkennen", berichtet Prott. "Außerdem ist das Lippenlesen nicht mehr möglich für Bewohner, die nicht mehr so gut hören." Zudem sorgen die Masken für eine Krankenhaus-Atmosphäre. Doch der Schutz von Bewohnern und Mitarbeitern gehe vor.

In Wilhelmsfeld hat man nun aus der Not eine Tugend gemacht. Denn auch hier fehlen – wie derzeit überall im Land – Schutzmasken. In der "Erlbrunner Höhe" setzt man deshalb nun auf Textilmasken, die gewaschen und somit mehrmals verwendet werden können. Und diese sind auch noch farbenfroh gestaltet und sorgen somit für eine zumindest etwas freundlichere Atmosphäre.

"Für Pflegeheime gab es nie die Notwendigkeit, die gleiche Ausstattung an Schutzausrüstung vorzuhalten wie Krankenhäuser", erklärt Hausleiter Peter Prott. "Handschuhe und lange Kittel haben ausgereicht." Deshalb habe man Schutzmasken auch nicht in größerer Stückzahl vorrätig. Einfache Masken – sogenannter OP-Mundschutz beziehungsweise Mundnasenschutz oder auch FFP1-Maske genannt – seien aber ebenso vorhanden wie hochwertigere FFP2-Masken, die bei der Pflege von Corona-Erkrankten zum Einsatz kommen würden. Bei beiden Maskentypen handelt es sich um Einmalprodukte, die – wie der Begriff schon sagt – nicht wiederverwendet werden können. Anders ist das bei den bereits erwähnten Textilmasken. Diese können desinfizierend gewaschen und dann wiederverwendet werden.

Vor der Pflicht in Pflegeheimen hat die "Erlbrunner Höhe" auf den Einsatz von Schutzmasken im Alltag verzichtet, weil es schlicht nicht notwendig war, berichtet Peter Prott. "Manche Häuser haben das schon vorher gemacht, aber wir wollten unsere Bestände lieber für den Ernstfall vorhalten." Das habe sich mit der Pflicht nun geändert. "Wir verwenden derzeit hauptsächlich waschbaren Mundnasenschutz, um unsere Reserven an Einmal-OP-Mundschutz für die Pflege bei Infektionen, auch bei multiresistenten Erregern, vorrätig zu haben", so Prott. "Die Verwendung von FFP2-Masken ist momentan nicht angezeigt." Auch in Wilhelmsfeld wartet man derzeit auf Nachschub an bestellten Einmalmasken.

Die Mitarbeiter müssen die Masken aber nicht ständig in ihrem Dienst tragen. "Bei direktem Kontakt vor allem zu gefährdeten Bewohnern ist es aber Pflicht", betont der Hausleiter. Die Einmalprodukte sollen bei einem Corona-Verdachtsfall oder bei einer nachgewiesenen Infektion eines Bewohners zum Einsatz kommen. Denn Erkrankte würden bei einer Infektion – je nach Verlauf – nicht direkt ins Krankenhaus kommen, sondern im Pflegeheim isoliert. "Wir sind dafür vorbereitet", sagt Prott.