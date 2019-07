Von Thomas Seiler

Wilhelmsfeld. Der Blick zum Königstuhl und Lärchengarten oder über die Berggipfel des Odenwalds hinweg bis zum Katzenbuckel: Das interessierte die acht Startergruppen des siebten "Firefighter Stairrun" hinauf zum Teltschikturm herzlich wenig. Denn beim Treppenlauf für Feuerwehrleute galt es am Samstag 192 Stufen bis zur Aussichtsplattform auf 36 Meter Höhe zu erklimmen - und das bei größter Hitze. Am Sonntag war es für die Teilnehmer des Jedermann-Laufs keinen Deut besser ...

Vielleicht hörten die knapp 50 Feuerwehrleute aus dem gesamten Bundesgebiet noch eine Weile das aufmunternde "Zieh, zieh, zieh" des Publikums oder die Anfeuerung des agilen Moderators Jens Helfrich. Doch im Hinterkopf steckte natürlich die Maßgabe, auf dem Weg hinauf Bestzeiten zu erreichen. Jeder hatte dabei seine ganz eigene Vorgehensweise, den Turm auf dem Schriesheimer Kopf zu bezwingen: Einige nahmen zwei oder drei Stufen auf einmal, andere konzentrierten sich auf die Stufen oder zogen sich mit der linken Hand zusätzlich am Geländer hoch, um den Körper schnellstens nach oben zu wuchten und dabei ja keinen Linksdrall zu bekommen. Und das in der gesamten Einsatzmontur unter Atemschutzmaske und mit stählerner Sauerstoffflasche auf dem Rücken.

Auf "rund 25 Kilogramm" schätzte Lokalmatador Markus Backfisch die Gesamtlast, die jeder zu tragen hatte. Der 41-Jährige muss es wissen: Der Brandmeister war es nämlich, der anno 2013 das Sportereignis initiierte. Damals war er noch Kommandant. Wie bei vielen anderen Wehren auch gründete er im Luftkurort eine sportlich fitte "Stairrun"-Truppe, die bereits den Messeturm Frankfurt mit seinen 1202 Stufen und 222 Höhenmetern hinaufhechelte und sich jetzt regelmäßig auf den höchsten Turm Europas in Rottweil mit 24 Metern mehr im Juli vorbereitet. Und warum sollte man nicht einen Wettbewerb auf dem 2001 eingeweihten Aussichtsturm, den Dr. Walter Teltschik den Wilhelmsfeldern spendierte, ausrichten?

Noch einmal durchschnaufen, das Ziel anvisieren und dann rannten die Feuerwehrleute in voller Montur nach oben. Foto: Alex.

Auch jetzt machte Backfisch mit: "Das war eine ideale Übungseinheit", schnaufte der 41-Jährige "nach der Hitzeschlacht" und ließ sich von seinem Kommandanten-Nachfolger Denis Bertich und dessen Stellvertretern Dominik Handl und Mirco Helfrich kräftig feiern. Bertich, noch wesentlich jünger als sein Vorgänger, verzichtete allerdings auf die Teilnahme. "Zwei Mal dabei, das reicht", wiegelte er ab und sorgte stattdessen dafür, dass jener Teilnehmer vor dem Start die notwendige Flüssigkeitszufuhr erhielt und noch einmal kräftig durchpustete, bevor die Atemschutzmaske schließlich andere Voraussetzungen schuf.

Ein Alleinstellungsmerkmal besitzt übrigens der Turm, was auch die Jedermannsläufer einen Tag später so richtig zu schätzen wussten. Im Gegensatz zu anderen Treppenläufen im Inneren von Gebäuden verfolge man laut Backfisch "bei unserem offenen Turm jeden Läufer bis zum Ziel" - was auch als besonderer "Service" für die Zuschauer gelte. Jene konnten zusätzlich über einen Monitor den Sprint in die Höhe verfolgen.

Ken Stücker aus Marburg legte die Strecke in etwas mehr als 40 Sekunden zurück und holte sich wie im vergangenen Jahr den Gesamtsieg. Auf den Plätzen folgte Tobias Beck von der Feuerwehr Dossenheim und Stückers Teamkollege Lukas Eichler. In der Teamwertung lag ebenfalls die Marburger Wehr vor den Teams aus Kornwestheim und Dossenheim.

Bei den Frauen lief Kathrin Bechthold aus Gießen mit 1,34 Minuten nur neun Sekunden schneller als Rebecca Fritz von der Feuerwehr aus dem Heidelberger Stadtteil Neuenheim. Beide 26-Jährigen profitierten hier von den Trainingsplänen des Sportbeauftragten der Berufsfeuerwehr Heidelberg, Rolf Rensch. Denn die studierte sportive Bauingenieurin aus Gießen absolviert derzeit eine Ausbildung zur Berufsfeuerwehrfrau in Heidelberg und die gelernte Krankenschwester, die zu den fünf aktiven Frauen in Neuenheim gehört, schätzt ohnehin das Klettern und Joggen sowie das Training in der Sportgruppe der Floriansjünger.

Speziell für den "Stairrun"-Einsatz trafen sich beide gleich fünf Mal die Woche, um die notwendige Kraft und Ausdauer dafür zu bekommen. "Die Himmelsleiter zum Königstuhl können wir jetzt fast mit geschlossenen Augen hinaufrennen", erinnert sich Fritz an jene schweißtreibenden Einheiten, die auch Backfisch seinen Mitstartern Thomas Reinhard und Wolfgang Schmitt schon drei Monate zuvor verordnet hatte.

All dies beäugte natürlich auch Bürgermeister Christoph Oeldorf, der es als Ehrensache ansah, beim Auf- und Abbau zu helfen, Bier zu zapfen und obendrein die Siegerehrung zusammen mit Kommandant Bertich vorzunehmen.