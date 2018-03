Wilhelmsfeld. (lew) Einigen vorausschauenden Bürgern im Luftkurort treibt es bereits jetzt die Sorgenfalten ins Gesicht: Ende März und Anfang April wird die Johann-Wilhelm-Straße mit einer kurzen Unterbrechung für zwei Wochen voll gesperrt. Der Grund sind dringend erforderliche Kanalsanierungsarbeiten. Doch diese sind erst der Anfang. Im Anschluss steht nämlich die Asphaltierung der Wilhelmsfelder Hauptverkehrsader an - und die damit verbundenen Beeinträchtigungen haben es in sich. Bei einer eigens einberufenen Bürgerversammlung bat Rathauschef Christoph Oeldorf um Geduld und appellierte an die Verkehrsteilnehmer, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Auch beim ÖPNV kommt es zu Einschränkungen.