Am Montag läutete der erste Schnee des Winters endgültig die kalte Jahreszeit ein. Neue Zeiten kommen auch in anderer Hinsicht auf Wilhelmsfeld zu. Das Rathaus (Hintergrund) ist ohne seinen Chef, wenn Christoph Oeldorf im Februar nach Schriesheim wechselt. Foto: Alex

Von Thomas Seiler

Wilhelmsfeld. Ab dem 1. Februar ist der Luftkurort ohne Bürgermeister. Christoph Oeldorf gewann wie bereits berichtet am Sonntag die Bürgermeisterwahl in Schriesheim. Sein Posten bleibt wohl bis zum Sommer 2022 vakant. Sein Nachfolger soll erst zum Juli im Wilhelmsfelder Rathaus einziehen.

Der 43-Jährige verlässt damit zur Hälfte seiner Amtszeit den Luftkurort und tritt nun zum 1. Februar nächsten Jahres in Schriesheim in die Fußstapfen seines Vorgängers Hansjörg Höfer (Grüne). Jener stand nach 16 Jahren Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Oeldorf, der von CDU, Freien Wählern und Teilen der Bürgermeinschaft unterstützt wurde, schaffte bereits im ersten Wahlgang mit 56,3 Prozent die erforderliche Mehrheit. Seine grüne Mitbewerberin, die Schriesheimer Stadträtin und Bürgermeisterstellvertreterin Fadime Tuncer, kam derweil auf knapp 42 Prozent. Damit lag der amtierende Wilhelmsfelder Bürgermeister genau 1000 Stimmen vor der studierten Politikwissenschaftlerin.

Christoph Oeldorf. Foto: Seiler

"Jetzt müssen erst einmal alle Mühlen anfangen zu mahlen", erklärte der scheidende Bürgermeister, der bis zum Jahresende außerdem Vaterfreuden entgegensieht. Abgesehen von ein paar restlichen Urlaubstagen will er erst Ende Januar das Zepter in der Kommune aus der Hand legen. "Bis dahin sollte der Fahrplan laufen und die Entscheidungen über die Nachfolge auch in den Verbänden gefallen sein", sagte er der RNZ.

Glückwünsche gab es von allen Fraktionen aus dem Wilhelmsfelder Gemeinderat. "Wir freuen uns jetzt auf eine gute nachbarschaftliche Zusammenarbeit", betonte der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Stefan Lenz. Dessen Vereinigung hatte Oeldorf vor vier Jahren den Weg zum Rathaussessel mit geebnet. Jetzt gelte es, einfach die Rechtsgültigkeit der Wahl in Schriesheim abzuwarten und dann "können wir alles für eine Neuwahl vorbereiten, die wahrscheinlich im April liegt", meinte Lenz.

Dass das kommende halbe Jahr für ihn als Ersten Bürgermeisterstellvertreter mehr Stress bedeute, ließ Lenz nicht unerwähnt. Er rechnete allerdings "zu keiner Zeit mit einem Stillstand in unserem Ort", zumal "jeder in der Verwaltung oder auf dem Bauhof besonders motiviert" sei. Dies treffe auch auf die beiden weiteren Bürgermeisterstellvertreter Melanie Oberhofer (CDU) und Michael Gärtner von der Bürgergemeinschaft Wilhelmsfeld (BGW) zu, die schon in der Vergangenheit immer wieder einmal einsprangen.

"Die Wilhelmsfelder Bürgerschaft und die sie vertretenden Parteien müssen sich jetzt auf die Suche nach geeigneten Bewerbern für die Nachfolge in Wilhelmsfeld begeben", erklärte Rainer Stüwe als Sprecher der Grünen Initiative Wilhelmsfeld (GIW). Das sahen alle Fraktionsvorsitzenden genauso, die sich noch diese Woche zusammensetzen wollen, um laut Lenz "eine Struktur" anzufertigen. Wie auch Gärtner und Oberhofer bestätigten, dürfte eine Einführung eines neuen Bürgermeisters zum Juli 2022 möglich sein.

Am besten wäre, dass sich der Gemeinderat auf einen Kandidaten einige und es "auch im Sinne der Wilhelmsfelder zu keiner Kampfabstimmung kommt", wünschte sich Oberhofer, die weiterhin auf Stabilität setzt. Auf alle Fälle signalisierte Gärtner als erster Mann der BGW gegenüber der RNZ, dass er für eine Wahl nicht mehr zur Verfügung steht. "Dies geschieht schon aus Altersgründen", so der 61-jährige Verwaltungschef des Heidelberger Landschafts- und Forstamts.

"Spannend bleibt die Lage sowieso", teilte Werner Fischer, Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau, dazu mit. Es stünden "einige wichtige Themen" an. Er nannte hier ebenso wie die Fraktionschefs die Umsetzung der Digitalisierung, die Straßensanierungen und den beschlossenen Bebauungsplan "Am Buchenhain". Und dies alles "in Zeiten einer schwierigen finanziellen Haushaltssituation", merkte Fischer noch an. Optimistisch äußerte sich Lenz. "Wir werden das gesamte, uns nun auferlegte Paket auf die Reihe bekommen", so sein Blick in die Zukunft.