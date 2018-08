Wiesenbach. (ke) Da in letzter Zeit der Parkdruck gerade im Bereich der Einmündung der Vorstädter Straße in die Hauptstraße enorm zugenommen hat, sollen dort weitere Kurzzeitparkplätze eingerichtet werden. Darüber berichtete Michael Kreth, Leiter des Ordnungsamts, in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats. Mit der "Spielzeugkiste", der Shisha-Bar "Rubys Lounge" und dem Eiscafé Tremiti befinden sich in der Hauptstraße 78 Geschäfte, deren Kunden teilweise nur kurz halten.

Auch im Hinblick auf eine mögliche Geschäftseröffnung im Antoniushof in der Hauptstraße 77 wird der Bedarf an Kurzzeitparkplätzen weiter steigen. Sie sollen auf dem gemeindeeigenen Grundstück neben dem Antoniushof und der ehemaligen Bushaltestelle in der Hauptstraße 85 errichtet werden. Das Parken soll künftig nur noch mit Parkscheibe werktags von 8 bis 20 Uhr und für die Dauer von einer Stunde erlaubt sein, was der Gemeindevollzugsdienst überwacht. Die Regelung wurde einstimmig beschlossen.

Themawechsel: Die öffentliche Ausschreibung für die stellenweise Sanierung der Panorama- und der Goethestraße war im März aufgehoben worden. Markus Kustocz, Haupt- und Bauamtsleiter, berichtete nun, dass die Arbeiten nun nicht mehr als Gesamtpaket, sondern einzeln ausgeschrieben wurden. Bei der beschränkten Ausschreibung wurden sieben Firmen aufgefordert, Angebote abzugeben. Das einzige Angebot über knapp 172.000 Euro stammte von der Firma Wäsch aus Eberbach. Diese erhielt einstimmig den Auftrag. Der Gemeinderat bewilligte überplanmäßige Ausgaben von 25.000 Euro.

Für die Erneuerung von sogenannten Schieberkreuzen der Wasserversorgung wurden keine Angebote abgegeben. Der Gemeinderat beschloss deshalb einmütig, den Bürgermeister zur "freihändigen" Vergabe der Maßnahmen an eine Tiefbaufirma zu bevollmächtigen. Voraussetzung ist, dass sich der Preis im Rahmen der Kostenberechnung bewegt. Für den Ausbau des Fuß- und Radwegs zwischen dem Kapellenweg und dem Hochwasserrückhaltebecken Brühl soll der Auftrag an den günstigeren von zwei Anbietern, die Firma HLT aus Neckargerach, vergeben werden. Gesamtkosten einschließlich Ingenieurhonorar: 92.400 Euro. Die Räte billigten den Auftrag ohne Gegenstimmen und bewilligten überplanmäßige Ausgaben von 15.000 Euro.