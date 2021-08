Von Sabrina Lehr

Wiesenbach. Kunst, Gesundheit und Bildung zu fördern hat sich der betreibende Verein des Antoniushofs auf die Fahnen und in den Namen geschrieben. Ein Teil des Vereinswirkens auf dem Gelände in Wiesenbach fällt jedoch bis auf Weiteres weg. Wie Samuel Fleiner als Vorstand von "Kunst, Gesundheit, Bildung" mitteilt, schließt bis auf Weiteres das im Antoniushof integrierte Museum für nachhaltige Kunst und Design. Der Grund: Geldmangel.

"Wir kriegen keine Corona-Hilfen, haben es nicht geschafft, Fördergelder zu erhalten und können daher die weitere Öffnung nicht tragen", konstatiert Fleiner im Gespräch mit der RNZ. Alleine die Eintrittsgelder decken den Ausstellungsbetrieb nicht.

Museumsgründer Samuel Fleiner.

Daher verschiebt sich das nächste Projekt auf unbestimmte Zeit. "Wir wollten als nächstes einen Skulpturengarten mit Windkinetik und Solarkunst machen", berichtet Fleiner. Doch sämtliche der acht seit 2020 gestellten Anträge auf Förderungen wurden bis dato negativ beschieden. Und ohne Förderung wiederum seien die 50.000 bis 100.000 Euro Kosten, die eine Ausstellung laut Fleiner verschlinge, für den Verein nicht zu stemmen.

Und für Fleiner, der das Museum 2019 gründete, sind wiederum weitere Anträge nicht zu stemmen. "Ich gehe auf dem Zahnfleisch und muss ja auch selbst Geld verdienen", so der selbst als Konzeptkünstler aktive Vereinsvorstand. Denn die Antragsstellung sei mit "sehr, sehr viel Arbeit" verbunden. "Man muss da richtig die Hosen runterlassen. Manche Stellen wollen beispielsweise Wirtschaftlichkeitsberichte der vergangenen drei Jahre sehen oder verknüpfen die Förderung mit einem Zwang zur Ausschreibung", erklärt Fleiner.

Die acht bisherigen Anträge richteten sich unter anderem an den "Fonds Nachhaltigkeitskultur" der Bundesregierung. Woran liegt es Fleiners Ansicht nach, dass sie nicht erfolgreich waren? "Vielleicht sind meine Anträge zu hoch", bezieht er sich auf die vergleichsweise hohen Summen, die das Museum für die Realisierung einer Ausstellung bräuchte.

Ein Raum voller Exponate nachhaltiger Kunst. Fotos: Alex

Denn gerade beim als nächstes forcierten Thema der kinetischen Kunst seien die Exponate groß, oft speziell für den Ausstellungsort angefertigt und "die Künstler tun sich schwer, die Stücke zu verkaufen", so der Vorstand. Er erklärt zudem, dass bei Ausstellungen häufig kein Künstlerhonorar vorgesehen sei. "Wir wollen den Künstlern aber auch bei Leihgaben ein Honorar zahlen." Zudem sei in diversen Förderprogrammen die Übernahme von Personalkosten nicht vorgesehen, die das Museum jedoch habe. "Es kann aber auch sein, dass es an der nachhaltigen Kunst liegt", spekuliert Fleiner.

Woran es auch liegt: Bis eine Förderung eintrudelt oder – so Fleiner – "ein Wunder" geschieht, steht kein Exponat im Ausstellungsraum. Leer bleibt er aber trotzdem nicht. "Wir nutzen die Räumlichkeiten jetzt als Veranstaltungsstätte für Konzerte oder Hochzeiten", sagt Fleiner. So könne der Verein zumindest eine Kostendeckung für den Antoniushof erzielen. Dazu trägt übrigens auch das Café auf dem Gelände bei. Wie Fleiner aber mitteilt, stehen auch dort Änderungen ins Haus. "Ab Mitte September schließt das Café unter der Woche", erklärt er. Abseits des Wochenendes sei zu wenig los ...