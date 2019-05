Von Klaus Emig

Wiesenbach. Drei der sieben Bushaltestellen im Ort sind noch nicht barrierefrei. Der Umbau der Stopps "Kreisstraße", "Bammentaler Straße" und "Poststraße" steht noch aus. Wie die Pläne hierfür aussehen, darüber informierte Bürgermeister Eric Grabenbauer in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Wegen der problematischen Verkehrssituation in der Poststraße hatten die Verkehrsplaner des Büros Köhler und Leutwein auch andere Standorte untersucht. Allerdings fand der Gemeinderat in seiner Klausurtagung 2018, dass bei den erarbeiteten Alternativen die Nachteile überwiegen. Daher entschieden die Bürgervertreter damals, die Bushaltestellen in der Poststraße zu belassen und barrierefrei umzugestalten.

In der Zwischenzeit hat die Verwaltung Kontakt zum neuen Eigentümer des Anwesens Bammentaler Straße 4 aufgenommen, das mit dem nördlichen Grundstücksteil im Bereich der Haltestelle an die Poststraße angrenzt. Dieser signalisierte, dass er bereit sei, eine Teilfläche von rund zehn Quadratmetern zu verkaufen - und somit ist der Weg zu einer barrierefreien Haltestelle geebnet.

Weil das Ingenieurbüro Martin-Schnese den Umbau der Wiesenbacher Haltestellen "Rathaus", "Löwen", "Sportplatz" und "Langenzell" "erfolgreich geplant und begleitet" hat, so der Rathauschef, sollen die Ingenieurleistungen an dieses Büro vergeben werden. Oliver Schnese stellte dazu in der Sitzung erste Vorkonzepte für den barrierefreien Ausbau der Stopps "Poststraße", "Kreisstraße" und "Bammentaler Straße" vor.

Schnese erklärte, dass es für die Gestaltung barrierefreier Haltestellen Richtlinien gebe, aber keine Musterlösungen. Er stellte die technische Ausrüstung von Bussen vor - unter anderem eine Klapprampe - und zeigte neueste Entwicklungen. Dafür bedarf es einer gewissen Höhe der Bordsteine an den Haltestellen, die Auftrittshöhe. Diese beträgt 18 Zentimeter.

Der Ingenieur erläuterte außerdem die Gestalt und die Funktion von "taktilen" Platten. Diese dienen der Orientierung für Kurzsichtige und Blinde, denn die Vertiefungen können mit einem Stock ertastet werden. Ein "Wunsch" bei der Anlage einer barrierefreien Haltestelle ist das Vorhandensein eines mindestens 2,5 Meter breiten Gehweges.

An der Haltestelle "Kreisstraße" soll die Haltebucht für die Busse wegfallen. Damit wird der Radweg auf der Westseite der Neckargemünder Straße dauerhaft frei. Der Bau eines Wartehäuschens ist vorgesehen.

Oliver Schnese sprach auch die Probleme in der Poststraße an und zeigte verschiedene Varianten für die Gestaltung des Haltepunkts beim Kreisel nahe dem Aldi-Markt. Planung und Abstimmung sollen im Sommer 2019 erfolgen.

Um Zuschüsse vom Land zu erhalten, muss das Projekt mindestens 100.000 Euro kosten. Daher sollen die Haltestellen nur zusammen überplant und ausgebaut werden, stellte Bürgermeister Eric Grabenbauer klar. In der mittelfristigen Finanzplanung sind dafür 160.000 Euro vorgesehen. Es bleibt zu hoffen, dass die Zuschussgewährung nicht so kompliziert wird wie das dafür maßgebliche Wortmonster: das "Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz".

Der Wiesenbacher Gemeinderat stimmte geschlossen dem Erwerb einer noch zu vermessenden Teilfläche des Anwesens Bammentaler Straße 4 zu. Ebenfalls einmütig votierten die Ratsmitglieder dafür, das Ingenieurbüro Martin-Schnese mit der Planung und Kostenberechnung zu beauftragen. Sie akzeptierten die Vorkonzepte zum barrierefreien Ausbau der Haltestellen "Kreisstraße", "Poststraße" und "Bammentaler Straße".