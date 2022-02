Von Marika Gutschik-Schilling

Wiesenbach. Gleich in der ersten Gemeinderatssitzung des Jahres stand eine weitreichende Entscheidung an. Es ging um das Neubaugebiet Langenzell, genauer um einen Grundsatzbeschluss und um eine Vereinbarung für die Kostenübernahme. Mit acht Ja- und drei Nein-Stimmen stimmte das Gremium für den Beschlussvorschlag der Verwaltung. Damit befürwortet die Mehrheit des Gemeinderats ein Neubaugebiet in Langenzell und beauftragt die Verwaltung, eine Vereinbarung für die Übernahme der Kosten eines entsprechenden Bebauungsplanverfahrens gemeinsam mit der Eigentümerin der Fläche auszuarbeiten. Die Vereinbarung wird dem Gemeinderat dann wieder zur Zustimmung vorgelegt, bevor mit einem Aufstellungsbeschluss das offizielle und förmliche Bebauungsplanverfahren samt Öffentlichkeitsbeteiligung eingeleitet wird.

Vor der Abstimmung hatte Bürgermeister Eric Grabenbauer eindringlich für das neue Baugebiet im Ortsteil Langenzell geworben: ein rund 2,5 Hektar großes Mischgebiet, das sich an der Landesstraße L 532 und der Kreisstraße K 4200 nach Dilsberg sowie über das dort befindliche Hofgut erstreckt. Die Nachfrage nach Bauplätzen und Mietwohnraum ist unvermindert hoch. Und obwohl kleinere Baugebiete mit zwei bis drei Hektar außerhalb des Flächennutzungsplans zulässig seien, hätten viele Gemeinden kaum Möglichkeiten, weitere Bauflächen auszuweisen, argumentierte Grabenbauer. Sollten die Gemeinden nicht bereit sein, Neubaugebiete für mehr Wohnraum zu erschließen, werden die Mieten, Haus- und Grundstückspreise aufgrund der weiteren Verknappung voraussichtlich noch sehr viel stärker steigen als bisher, so Grabenbauer.

Er erinnerte an Diskussionen im Gemeinderat über ein mögliches Neubaugebiet seit 2017 und appellierte an das Gremium, dass "nach zehn Jahren erfolgreicher Bebauung am ,Langenzeller Buckel’ mit dessen Zustimmung die bauliche Entwicklung unserer Gemeinde einen weiteren Schritt gehen kann". Bezüglich des "Langenzeller Buckel" hatte man sich dazu verpflichtet, ein weiteres Baugebiet auf die Agenda zu nehmen, wenn dieser zu 70 Prozent bebaut ist. Inzwischen ist er zu über 80 Prozent bebaut.

Grabenbauer führte an, dass der Gemeinderat im Herbst 2020 den Grundsatzbeschluss zu Langenzell vertagt hatte – mit der Absicht, für sich, aber auch in der Öffentlichkeit die Argumente für und gegen ein Neubaugebiet abzuwägen und zu besprechen. Das vielstimmige Meinungsbild gab persönliche Wünsche nach einem Bauplatz für ein Eigenheim, die Option auf bezahlbaren Wohnraum bis hin zu Befürchtungen um den Naturschutz und Bedenken, ob die öffentliche Infrastruktur auf ein weiteres Baugebiet vorbereitet ist, wieder. Mit Blick auf den Gemeinderat vermutete Grabenbauer, dass der eine oder andere für seine Entscheidung einen Spagat benötigen würde: zwischen heute überwiegend gärtnerisch genutztem Ackerland und Wohnen im Grünen mit klimaneutraler Energiebilanz; zwischen teilweise versiegelten Flächen für Straßen und Baukörper sowie Bekämpfung der Wohnraumnot mit künftig aufgelockerter Bebauung und der Beibehaltung des Status Quo.

Der Bürgermeister hoffte auf die Zustimmung des Gremiums und wies auf die Vorbereitungen hin, die für eine weitere Bebauung getroffen wurden: etwa beim Radwegebau, barrierefreien Bushaltestellen, Glasfaseranschluss, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Zudem nannte er den Ausblick auf ein klimaneutrales Wohngebiet mit einer ausgeglichenen CO2-Bilanz in Bezug auf Wärmeerzeugung und Haushaltsstrombedarf, aufgelockerter Bebauung und viel Grün. Die Belange des Hochwasser-, Natur- und Denkmalschutzes sowie die Auflagen aller Träger öffentlicher Belange würden im Verfahren berücksichtigt, versicherte der Rathauschef. Positiv nannte er, dass der Gemeinderat über den qualifizierten Bebauungsplan und den städtebaulichen Vertrag beschließen werde und damit Einblick nehme, was wie wann und wo gebaut werde. Erwähnt wurde zudem, dass die Eigentümerin sämtliche Kosten des Verfahrens, der Erschließung, gegebenenfalls der Vermarktung oder des Neubaus der Gebäude trägt.