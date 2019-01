Von Thomas Seiler

Wiesenbach. Der Wirtschaftsplan für das laufende Jahr des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung "Unteres Elsenztal" trug bereits die Handschrift der frisch gekürten Verbandsrechnerin. Die Handschrift von Katharina Heßler, der stellvertretenden Leiterin des Rechnungsamts in Bammental. Sie trat die Nachfolge des einstigen Rechnungsamtsleiters von Wiesenbach, Philipp Mayer, an. Die junge Zahlenexpertin konnte aber noch einmal auf die Ratschläge des in den Ruhestand gegangenen Vorgängers zurückgreifen. Dies teilte der Verbandsvorsitzende, Wiesenbachs Bürgermeister Eric Grabenbauer, den Mitgliedskommunen Bammental, Gaiberg, Mauer, Wiesenbach sowie dem Neckargemünder Stadtteil Waldhilsbach auf der 118. Verbandsversammlung mit.

Demnach erhöhte sich das Volumen des Erfolgsplans gegenüber dem Vorjahr um 80.580 Euro auf rund eine Million Euro. Das bedeutet auch bei der Betriebskostenumlage der Verbandsgemeinden eine voraussichtliche Erhöhung um 73.580 Euro und bei der Finanzkostenumlage einen Mehrbetrag von 3000 Euro. So liegt die Gesamtumlage für Bammental im Jahr 2019 jetzt bei netto 390.242 Euro, für Mauer bei 216.801 Euro, für Wiesenbach bei 173.440 Euro, für Gaiberg bei 142.469 Euro sowie für Waldhilsbach bei 80.526 Euro.

Haushalt knackt

die Millionen-Grenze

Damit fließen auch voraussichtlich 315.000 Kubikmeter Wasser nach Bammental, 175.000 nach Mauer, 140.000 nach Wiesenbach, 115.000 nach Gaiberg und immerhin 65.000 Kubikmeter - also 65 Millionen Liter - Nass nach Waldhilsbach. Die möglichen Kosten für das Wasserentnahmeentgelt, den sogenannten Wasserpfennig, steigerten sich entsprechend der vorläufigen Ankündigung durch die Bodensee-Wasserversorgung um 1,9 Cent auf zehn Cent pro Kubikmeter Wasser. Die Erhöhung sorge für Mehrkosten in Höhe von 3628 Euro, erklärte Verbandschef Grabenbauer weiter.

Für die Beschaffung von Betriebs- und Instandsetzungsmaterialen setzte man 23.000 Euro an. "Ob der Betrag allerdings benötigt wird, hängt ab von der Anzahl der Wasserrohrbrüche", gab der Vorsitzende bei diesem Kostenfaktor schon einmal prophylaktisch Entwarnung.

Dass man die eingestellten 57.000 Euro komplett für die Unterhaltung der Wasserversorgungseinrichtungen benötigt, dürfte eher möglich sein. Denn mit der Sanierung eines Schachtes in Wiesenbach, dem Austausch eines Steuerkabels in Gaiberg und der Übernahme der Ausgaben für den Bereitschaftsdienst durch die Stadtwerke Neckargemünd stehen aus der Sicht Grabenbauers gravierende Ausgaben an. Hinzu gesellte sich noch ein Übertrag von 5000 Euro aus dem vergangenen Jahr, da man den Betrag für die Digitalisierung von Leitungsplänen für die Verbandsleitungen damals nicht benötigte.

Es sind keine neuen Kredite notwendig

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes errechnete Katharina Heßler mit 250.000 Euro. Hier prägte vorwiegend die Planung für den Ersatz der Stahlleitung zwischen Gaiberg und Waldhilsbach die Ausgabenseite, machte Grabenbauer jedem Mitglied klar. Dabei berücksichtigte man eine Planungsrate in Höhe von 50.000 Euro. Ferner gibt es Ausgaben für die Dacherneuerung des Brunnens III in der Nähe Mauers sowie für den Erwerb eines Teilgrundstücks und die Umzäunung beim Brunnen I, der von Wiesenbach kommend vor dem Krähbuckel liegt.

Für die Tilgung der Kredite veranschlagte man 89.000 Euro. Laut dem Verbandsvorsitzenden Eric Grabenbauer ein positiver Umstand. Zumal angesichts der Tatsache, dass der Wirtschaftsplan keine weitere Kreditaufnahme und keine Kreditermächtigung vorsieht. Im grünen Bereich befinden sich darüber hinaus auch die Einlagen der fünf Verbandsgemeinden. Hierbei bildet Bammental mit über 1,24 Millionen Euro den Spitzenreiter, gefolgt von Mauer mit 584.233, Wiesenbach mit 532.585, Gaiberg mit 454.590 Euro und Waldhilsbach mit 258.239 Euro.