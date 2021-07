Wiesenbach. (mgs) Lange und sehr ausführlich hat der Gemeinderat bereits in der Junisitzung über die Zukunft der ehemaligen Feuerwehrfahrzeughalle und ihren Umbau zu einer Gewerbeeinheit diskutiert – und dabei um die richtige Entscheidung gerungen. Als gar nichts mehr ging, hat er seine Sitzung sogar für zehn Minuten unterbrochen. Im April schon hatte das Gremium die Idee des Pächters, sein Eiscafé in der Hauptstraße 22 um ein Bistro mit italienischen Spezialitäten in der ehemaligen Feuerwehrfahrzeughalle zu erweitern, positiv aufgenommen. Nun stand das "wie" auf der Tagesordnung:

Das Architekturbüro Orlandi war beauftragt worden, den Umbau zu einer vollwertigen Speisegaststätte zu planen und die Kosten zu ermitteln. Die Gemeinde soll den Umbau übernehmen und die entstehende Gewerbefläche verpachten. Die ursprünglichen Umbaukosten von 70.000 Euro hat die Verwaltung auf 120.000 Euro angepasst. Das Architekturbüro hat zwei Varianten vorgelegt, eine dritte hat die Verwaltung ausgearbeitet.

Für die erste Möglichkeit müsste die WC-Anlage erweitert werden, weil diese abhängig von der Außenbewirtungsfläche ist. Eine klassische Lüftungsanlage für Küche und Gastraum wird empfohlen, deren Abluft über das Dach abgeführt werden muss. Die Gesamtkosten dieser Variante betragen 248.948 Euro.

Die zweite Variante beinhaltet die Beibehaltung der derzeitigen WC-Anlagen, beschränkt aber die Möglichkeit des Pächters für die Außenbewirtschaftung. Eine Lüftungsanlage mit Umluftbetrieb ist günstiger, hat aber wegen der Aktivkohlefilter sowie des notwendigen Ozons für den Pächter einen größeren Wartungs- und Kostenaufwand. Diese Variante kostet 191.233 Euro.

Die Variante der Verwaltung schlägt einen Umbau im "Industrial Style" vor, also einem Stil, der sich an alten Fabriken und Industrieräumen orientiert. So soll der Charakter der Fahrzeughalle erhalten werden. Bei dieser Variante würden die Malerarbeiten dem Pächter überlassen, Fußboden und Decken sowie das Hallentor im Bereich des Lagers belassen und die beiden Fenster in Richtung Rathausplatz nicht erneuert werden. Die Kosten für diese Variante kämen auf 149.839 Euro.

Angesichts dieser Preisspannen und Möglichkeiten wollte der Gemeinderat nicht schnell entscheiden, Wolfgang Arnold regte gar eine Vertagung an. "Wir müssen im Ortskern sanieren, diesen auch mit Gastronomie attraktiv gestalten. Aber Variante eins ist ein Hammerpreis, die Variante drei ein Super-Kompromiss", brachte Sebastian Lopez seine Meinung in die Diskussion ein. "Der ,Industrial Style’ kann gelingen, aber auch Unbehagen hervorrufen", meinte Martina Berger. Die Fenster nicht auszutauschen, passe nicht zum Vorzeigedorf Wiesenbach, das sich mit immer mehr Photovoltaikanlagen ausstatten aber hier an energetischer Sanierung sparen will, hieß es weiter. Bürgermeister Eric Grabenbauer ließ über seinen Vorschlag abstimmen, den Umbau im "Industrial Style" durchzuführen. Er bekam jedoch keine Mehrheit.

Letzten Endes formulierte Markus Bühler einen Beschlussvorschlag, dem der Bürgermeister nicht zustimmte, Wolfgang Hannemann sich enthielt, den aber das restliche Gremium mittragen konnte: Auf der Grundlage der zweiten Variante wird beim Landratsamt ein Antrag auf Nutzungsänderung gestellt. Die Verteilung der Kosten zwischen Pächter und Gemeinde wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.