Lobbach-Lobenfeld. (lesa) Weizen, Soja oder Mais: All diese Lebensmittel haben gemeinsam, dass sie seit der russischen Invasion in der Ukraine – dem Hauptexporteur vieler Agrarerzeugnisse – rar geworden und ihre Preise in astronomische Höhen geschossen sind. Um Ausfälle durch den Ukrainekrieg aufzufangen, wird bekanntlich ein Vorstoß der EU-Landwirtschaftsminister diskutiert: In diesem Jahr sollen vorübergehend auch ökologische Vorrangflächen (ÖVF) bewirtschaftet werden dürfen. Fünf Prozent seiner Ackerfläche muss ein Betrieb mit mehr als 15 Hektar qua Gesetz unbewirtschaftet lassen. Aber geht das so einfach? Die RNZ hat bei Hans Kaiser nachgefragt, der in Lobenfeld einen rund 100 Hektar großen Hof betreibt.

Das Gespräch zeigt: So einfach geht es nicht. Kaiser berichtet, dass er die Aussaat jeder Pflanze beim Amt für Landwirtschaft des Rhein-Neckar-Kreises angeben müsse. Jeder Pflanze sei dabei ein Code zugewiesen. Die Schlüsselziffer für Weizen beispielsweise könne aber im Eingabesystem aktuell nicht einer ökologischen Vorrangfläche zugeordnet werden. "Dafür muss erst das Programm geändert werden", so Kaiser. Und dafür tickt die Uhr: "Um Getreide auszusäen, ist es eigentlich zu spät. Weizen wird im Herbst gesät", erklärt der Landwirt. "Mais wäre Ende April bis Mitte Mai an der Reihe." Stattdessen kündigt Kaiser an, zumindest auf einigen der Vorrangflächen Rotklee zu säen – "als Futter für die Rinder".

Statt der angedachten Ankurbelung der Produktion treiben den Lobenfelder ganz andere Probleme um: Hinter den Kulissen geht der Dünger aus, da für dessen Herstellung Gas benötigt wird. Was noch da ist, hat sich indes verteuert. 2020 noch habe er Dünger für das Jahr 2021 gekauft, so erzählt Kaiser. Der Preis für 100 Kilogramm habe seinerzeit bei 18 Euro gelegen. "Im Moment sind es zwischen 90 und 100 Euro." Die hohen Kraftstoffpreise und der Mangel am für Dieselmotoren erforderlichen Zusatzstoff "Ad-Blue" könne zudem mittelfristig dazu führen, dass die Traktoren wohl oder übel in der Garage stehen bleiben müssen.

Aber können die Landwirte nicht die Mehrkosten an ihre Abnehmer weitergeben und gleichzeitig von der hohen Nachfrage nach ihren Erzeugnissen profitieren? "Das Problem ist, dass ich viele vorab geschlossene Verträge habe", sagt Kaiser, dessen Weizen hauptsächlich an die AGROA Raiffeisen eG geht. Die Preise stünden bereits vor der Saison fest, sodass er nicht von der Preissteigerung profitieren könne. "Gegebenenfalls gibt es dieses Jahr eine Nullrunde."