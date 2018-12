Von Nicolas Lewe

Region Heidelberg. Der Duft von Glühwein, Gewürzen und Bratwurst liegt in der Luft, die Hütten sind schön geschmückt und bei den sich dicht an dicht drängenden Menschen ist die winterliche Kälte schnell vergessen. Besinnung, Geselligkeit, Einstimmung auf die immer näher kommenden Festtage: Das alles bieten die Weihnachtsmärkte, die am dritten Adventswochenende in der Region rund um Heidelberg stattfinden. Die RNZ gibt im Folgenden eine Übersicht darüber, was wann und wo geboten wird:

Bammental

In der Elsenztalgemeinde gibt es dieses Jahr ein Jubiläum zu feiern. Bereits zum 25. Mal lockt am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Dezember, der Weihnachtsmarkt im Park des Kurpfalzinternats die Besucher. Die offizielle Eröffnung erfolgt am Samstag um 16 Uhr durch Bürgermeister Holger Karl und Michael Mende, Vorsitzender des Kulturrings Bammental. Musikalisch begleitet werden sie vom GV Liederkranz und dem Chor der Elsenztalschule. Ab 17.30 Uhr spielt die Christmas-Rock-Band der Musikschule Neckargemünd. Anschließend übernehmen zunächst ab 18.30 Uhr der Pop-Chor "Taktvoll" und ab 20 Uhr "Potz Blitz". Am Samstag hat der Markt bis um 22 Uhr geöffnet. Am Sonntag öffnet der Markt um 11 Uhr. Von 11.30 bis 13 Uhr gibt es eine Matinee mit Lesungen aus "Unser Land". Ab 12 Uhr spielt der Musikverein Feuerwehrkapelle Weihnachtslieder zum Mitsingen. Um 14.30 Uhr ist dann das Gymnasium mit Singen an der Reihe, ehe ab 15.30 Uhr das Programm mit dem Posaunenchor ausklingt. Kleine Besucher dürfen sich auf den Weihnachtsmann freuen. Am Sonntag endet der Markt um 18 Uhr.

Heiligkreuzsteinach

Begleitet vom Gesang der Grundschulkinder eröffnet Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl den zweitägigen Weihnachtsmarkt am Samstag, 15. Dezember, um 15.30 Uhr. Ab 17 Uhr musizieren die Grundschüler im Musiksaal der Grundschule weiter. Um 19 Uhr wird der Musikverein mit weihnachtlichen Weisen das Markttreiben umrahmen. Im Schulhaus verwöhnt derweil das Elterncafé mit Kaffee und Kuchen, während kreativ Begabte in der Bastelstube auf ihre Kosten kommen. Am Sonntag, 16. Dezember, geht der Budenzauber ab 14 Uhr in die nächste Runde. Um 16 Uhr kommt der Weihnachtsmann zu Besuch und ab 17.30 Uhr lädt der Gesangverein Liederkranz Lampenhain zu weihnachtlichen Liedvorträgen in die Steinachtalhalle. Im Bürgersaal gibt es zudem einen Bücherflohmarkt der Freien Liste Heiligkreuzsteinach (FLH) sowie eine weihnachtliche Krippenausstellung von Hugo Imhoff.

Mauer

Gewerbeverein und Gemeinde laden am Samstag, 15. Dezember, von 11 bis 22 Uhr auf den Mauermer Weihnachtsmarkt. Traditionell findet dieser im Hof des Heid’schen Hauses statt. Das Ambiente des historischen Gebäudes sorgt, abgerundet durch das Angebot der zahlreichen Hobbykünstler, für eine gemütliche Atmosphäre. Es gibt Gebasteltes, Gebackenes, Handarbeiten, Holzschnitzereien, Weihnachtskrippen und einen Bücherflohmarkt der Gemeindebücherei von 14 bis 19 Uhr. Offiziell eröffnet wird der Markt um 16 Uhr durch Bürgermeister John Ehret. Für den musikalischen Rahmen zeichnet der Musikverein verantwortlich. Zudem dürfen sich die Besucher wieder auf eine lebende Krippe freuen.

Neckargemünd-Dilsberg

Erstmals am dritten statt wie in den Vorjahren am zweiten Adventswochenende veranstaltet der Neckargemünder Stadtteil am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Dezember, die beliebte Dilsberger Weihnachtsmeile. Diese feiert in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen. Hierzu ist es gelungen, noch ein paar mehr Vereine und Gruppen mit ihren Ständen in die historischen Gassen und ins katholische Pfarrzentrum zu locken. Geöffnet ist die Weihnachtsmeile am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Bürgermeister Frank Volk und Ortsvorsteher Bernhard Hoffmann eröffnen das vorweihnachtliche Treiben am Samstag um 16 Uhr offiziell auf dem Dorfplatz in der Oberen Straße. Mitwirkende sind der Musikverein Trachtenkapelle Dilsberg, die Dilsberger Nachtwächter, der Musikverein sowie der Weihnachtsmann und das Christkind. Im katholischen Pfarrzentrum findet ein Bücherflohmarkt statt. Am Dorfplatz gibt es einen Spendenweihnachtsbaum für den Kindergarten St. Angela. Der Sonntag beginnt um 10.45 Uhr mit einer musikalischen Matinee und dem Dilsberger Barock-Ensemble in der katholischen Kirche. Ab 11 Uhr öffnet erneut der Bücherflohmarkt im Pfarrzentrum. Ab 13 Uhr gibt es hier zudem einen Verkauf selbstgebastelter Lichter durch den Kindergarten. Gleichzeitig startet der Kindergarten um 13 Uhr eine Tombola in der Oberen Straße. Ab 15 Uhr spielt der Musikzug Turnerbund auf der Weihnachtsmeile.

Neckarsteinach

Wie bereits an den vorherigen Adventswochenenden findet am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Dezember, in Neckarsteinach wieder der Weihnachtsmarkt unter den vier Burgen statt. Am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr sind die Besucher hierzu ins Bürgerhaus "Zum Schwanen" sowie in den Schwanengarten eingeladen. Zur vorweihnachtlichen Stimmung tragen am Sonntag ab 16 Uhr die Odenwälder Alphornbläser mit ihrer Version der "Schweizer Weihnacht’" bei.