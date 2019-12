Von Lara Mehr

Region Heidelberg. Weihnachtsgebäck, Glühwein und der Nikolaus locken zu den Weihnachtsmärkten am dritten Adventswochenende in der Region rund um Heidelberg. Bei sechs Weihnachtsmärkten ist Adventsstimmung angesagt.

Bammental

Beim Bammentaler Weihnachtsmarkt können sich die Besucher auf die Festtage einstimmen. Am Samstag, 14. Dezember, von 14 bis 22 Uhr und Sonntag, 15. Dezember, von 11 bis 18 Uhr kann im Park des Kurpfalzinternats ein vielfältiges Angebot an weihnachtlichen Köstlichkeiten und musikalischer Unterhaltun genossen werden. Bürgermeister Holger Karl und Kulturring-Vorsitzender Michael Mende eröffnen den Markt am Samstag um 16 Uhr. Um 17.30 Uhr tritt die Neckargemünder Musikschule mit ihrer Band "Christmas-Rock" auf und um 20 Uhr ist die Big Band "Swing Company" aus Heidelberg zu Gast. Am Sonntag bringt der Musikverein Feuerwehrkapelle ab 11.30 Uhr eine Einlage mit Weihnachtsliedern zum Mitsingen. Weiter sorgen das Gymnasium um 14.30 Uhr und im Anschluss der örtliche Posaunenchor für musikalische Unterhaltung. Damit es auch aufregend für die kleinen Besucher wird, kommt der Nikolaus zu Besuch.

Heiligkreuzsteinach

Es wird kreativ: Beim Weihnachtsmarkt in Heiligkreuzsteinach am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Dezember, gibt es weihnachtliche Bastelangebote, Plätzchen und viel Musik. Die Eröffnung erfolgt am Samstag um 15.30 Uhr durch Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl. Sie wird dabei musikalisch unterstützt von den Grundschulkindern. Während auf dem Weihnachtsmarkt musikalische Vielfalt zu hören ist, bieten Eltern und Lehrerinnen im Schulhaus verschiedene Aktivitäten wie Bastelkurse an. In der Grundschule gibt es außerdem eine Prämierung des Luftballonwettbewerbs der drei am weitesten geflogenen Ballons von der Kerwe. Um 17 Uhr findet im Musiksaal das Weihnachtskonzert der Grundschule statt. Um 19 Uhr tritt der Musikverein auf dem Markt auf. Am Sonntag kommt der Nikolaus um 16 Uhr zu Besuch und um 17.30 Uhr tritt der Sängerbund in der Steinachtalhalle auf. Im Foyer der Steinachtalhalle bietet das Kinder- und Jugendförderwerk verschiedene Basteleien an. Die Feuerwehr lädt zu Kaffee und Kuchen ein. Im Bürgersaal findet zudem ein Bücherflohmarkt statt.

Lobbach

Weihnachtszeit im Wald: In Lobbach duftet es am Samstag, 14. Dezember, nach Glühwein, Bratwurst und Waffeln zwischen den Bäumen. Die erste Lobbacher Waldweihnacht beginnt um 16 Uhr in der Fischerhüttte am Verbindungsweg. Bürgermeister Edgar Knecht kommt zur Eröffnung. Für ein musikalisches Rahmenprogramm sorgen der MGV Waldwimmersbach und der Posaunenchor jeweils um 16.30 und 18.30 Uhr.

Mauer

Im Hof des Heid’schen Hauses findet der Mauermer Weihnachtsmarkt am Samstag, 14. Dezember, von 11 bis 22 Uhr statt. Kalte Hände dürfen sich auf die Mauermer Weihnachtstassen mit Glühwein oder Kinderpunsch darin freuen. Die Bücherei veranstaltet am Samstag von 14 bis 19 Uhr zudem einen Bücherflohmarkt in ihren Räumen. Um 15 Uhr tritt der Schulchor auf und um 16 Uhr begrüßen die Vertreter von Gemeinde und Gewerbeverein die Besucher – umrahmt vom Musikverein. Um 19 Uhr ist dann "Christmasrock" angesagt. Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, kann bei den Verkaufsständen der Hobbykünstler fündig werden. Für alle Tierliebhaber hält der Markt auch in diesem Jahr wieder die lebende Krippe mit Eseln und Schafen bereit.

Neckargemünd-Dilsberg

Ein großer Spenden-Weihnachtsbaum sorgt bei der Dilsberger Weihnachtsmeile für ordentliche Festtagsstimmung. Der Markt hat am Samstag, 14. Dezember, von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Bürgermeister Frank Volk und Ortsvorsteher Karlheinz Streib kommen zur Eröffnung am Samstag um 16 Uhr auf den Dorfplatz. Die Eröffnung wird traditionell von den Dilsberger Nachtwächtern und dem Musikzug begleitet. Um 18 Uhr gibt es ein offenes Adventssingen mit der katholischen Kirchengemeinde St. Bartholomäus und dem örtlichen Kinderchor. Passend zum dritten Advent veranstaltet die katholische Kirchengemeinde am Sonntag um 10.45 Uhr einen Adventsgottesdienst und im katholischen Pfarrzentrum findet ein Bücherflohmarkt statt. Klein und Groß dürfen sich außerdem auf das Kamishibai-Erzähl-Theater freuen und als Höhepunkt ist der Nikolaus im ganzen Dorf ab 14 Uhr anzutreffen. Der Erlös des Spendenweihnachtsbaums im Pfarrhof geht an den Kindergarten. Zudem haben die Vereine und Gruppen Weihnachtsgeschenke gebastelt und halten eine vielfältige Auswahl bereit.

Neckarsteinach-Neckarhausen

Der Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus verwandelt sich am Samstag, 14. Dezember, in einen Weihnachtsmarkt – ganz nach dem Motto "klein aber fein". Beginn ist um 15 Uhr. Es gibt Handgemachtes und Kulinarisches. Der Erlös wird für einen guten Zweck verwendet.