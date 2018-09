Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Mehr Buden und mehr Besucher als im vergangenen Jahr konnte man bei der Weihnachtsdorferöffnung am Samstag auf dem Platz zwischen Rudolf-Wild-Halle und Theodor-Heuss-Schule notieren. Das sorgte schon zum Auftakt für eine schöne Weihnachtsstimmung. Parallel dazu gab es am Wochenende auch einen schönen Kunsthandwerkermarkt in der Halle. "Alle Jahre wieder freuen wir uns auf diese besinnliche Zeit", hob Bürgermeisterin Patricia Rebmann hervor. Und sie fügte hinzu:"Heute ist es knackig kalt" "Daran sind tatsächlich wir schuld, denn wir haben das Wetter für unsere Weihnachtsdorferöffnung so bestellt."

Auf der Bühne war die Rathauschefin umringt von Gästen, darunter der Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers, Stadträte und Altstadträte, Vereinssprecher Thomas Hübler und die Schüler der Theodor-Heuss-Grundschule. Letztere hatten zwei wichtige Aufgaben übernommen. Sie hatten tags zuvor die große Weihnachtstanne mit ihren Bastelarbeiten toll geschmückt. Dafür bekamen sie von der Bürgermeisterin ein dickes Lob. "Eure Arbeit war total wichtig für uns", meinte Rebmann, "sonst hätten wir jetzt einen Baum ohne Schmuck und Lichtern, und eine dunkle Weihnachtszeit möchte ganz sicher keiner von uns haben."

Den Theodor-Heuss-Schülern war es zudem vorbehalten, zusammen mit der Bürgermeisterin den Lichterschmuck einzuschalten und an der Weihnachtstanne für Lichterglanz zu sorgen. Mit einem kollektiven "Aahh" und viel Beifall brachten die vielen Besucher auf dem Platz ihre Begeisterung zum Ausdruck. Die Stadtkapelle spielte unter der Leitung von Katja Resch dazu ganz passend "Fröhliche Weihnacht überall".

Der Weihnachtsmarktauftakt war somit gelungen. Das freute Marktorganisator Christoph Horsch von der Stadtverwaltung, der schwungvoll durch das vielfältige von Vereinssprecher Hübler organisierte Bühnenprogramm führte. Vereine, Schulen und Kindergärten begeisterten an beiden Tagen mit ihren Auftritten. Während sich der Bundestagsabgeordnete Lamers bald schon vom Weihnachtsdorf verabschieden musste, weil es für ihn direkt von Eppelheim erst nach Washington zu einem Treffen der Nato-Parlamentarier und dann nach New York zu Gesprächen mit Uno-Vertretern ging, durfte auf der stimmungsvoll geschmückten Bühne kurz darauf mit dem Nikolaus ein anderer Mann in wichtiger Funktion begrüßt werden.

In das Nikolausgewand war erstmals Walter F. Bilke, der Ehrensitzungspräsident des Eppelheimer Carnevalclubs, geschlüpft. Vor ihm, der dieses wichtige Amt nach vielen Dienstjahren von Eppelheims 92-jähriger Ehrenbürgerin Inge Burck übernommen hat, brauchte sich ganz gewiss kein Kind fürchten. Als Karnevalist bringt Bilke bei seinen Bühnenauftritten die Menschen lieber zum Lachen als zum Weinen. Der Eppelheimer Nachwuchs zeigte denn auch keine Scheu. Der Gabenbringer bekam Gedichte aufgesagt, Lieder vorgesungen und Weihnachtswünsche ins Ohr geflüstert. Jedes Kind wurde mit einem kleinen Geschenk für seinen Auftritt belohnt. Und wer Post fürs Christkind dabei hatte, der konnte diese in den großen, gelben Briefkasten am Weihnachtsbaum werfen. Der Nikolaus sorgt für die Weiterleitung.

In den Abendstunden entfaltete das Eppelheimer Weihnachtsdorf mit den geschmückten Buden und den Leckereien der Vereine, Schulen, Kindergärten und Gewerbetreibenden, dem Karussell und den Schaustellerständen auf dem Platz seine ganze Pracht. Die Verantwortlichen der Stadt hatten die Klassenzimmer der benachbarten Theodor-Heuss-Schule und den Wasserturm illuminiert. Das wechselnde Lichterspiel als herrlicher Blickpunkt am dunklen Abendhimmel sorgte zusätzlich für eine zauberhafte Weihnachtsdorfatmosphäre.