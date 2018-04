Wiesenbach. (bmi) Es ist schon ein skurriles Bild: Bürgermeister Eric Grabenbauer in Anzug und Krawatte und Gemeinderat Wolfgang Hannemann (CDU) mit hochgekrempelter Hose stehen Seite an Seite im Rathausbrunnen, direkt daneben brutzeln Wurst und Steaks auf einem Gasgrill. Nicht nur so mancher Autofahrer fragte sich: Was machen die da?

Die Antwort: die sogenannte Kaltwasser-Grill-Challenge absolvieren. Grabenbauer und Hannemann nahmen für Gemeinderat und Verwaltung die Herausforderung an, zu der sie von der Theatergruppe Lambefiewa und der Freiwilligen Feuerwehr Wiesenbach nominiert worden waren. Was sie dafür tun mussten? Sich mit den Füßen in ein kaltes Gewässer begeben, darin ein feucht-fröhliches Grillfest zelebrieren, das Ganze filmen und zum Beweis auf dem sozialen Netzwerk Facebook veröffentlichen.

All dies wurde erfüllt - auch wenn der Brunnen genau genommen kein fließendes Gewässer ist, es Wolfgang Hannemann barfuß im kalten Nass nicht lange aushielt und Eric Grabenbauer Gummistiefel zur Hilfe nahm. Es wurde ihm verziehen - zumal er eine Begründung hatte: "Ich muss in einer halben Stunde weiter zu einem Termin." So lange machte der Rathauschef die Gaudi gerne mit. "Ist doch eine lustige Sache", meinte Grabenbauer, "noch dazu dient sie der Dorfgemeinschaft." Der beste Beweis: Während der Aktion kamen immer wieder Passanten vorbei, staunten und freuten sich über den unverhofften Gratis-Imbiss.

Das Kaltwassergrillen breitete sich über den vergangenen Winter auf Facebook und besonders unter Feuerwehren immer mehr aus. Im April schwappte die Welle dann auch nach Wiesenbach über. Zuerst sprangen die Kerweborscht ins kalte Wasser, dann waren der Fanfarenzug, der Musikverein, die Feuerwehr und die Theatergruppe Lambefiewa an der Reihe. Aktuell sind die örtlichen Vereine SG 05, der TV Germania und der Tennisklub nominiert. Meistert ein Verein die Herausforderung nicht, müssen sie Gemeinderat und -verwaltung zum gemeinsamen Grillabend einladen.

Wasser, Facebook, Herausforderung - da war doch was? Richtig! Im Sommer 2014 machte die Ice-Bucket-Challenge - Aufgabe war es, sich einen Eimer Eiswasser über den Kopf zu schütten - weltweit auf die Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) aufmerksam. Beim Kaltwassergrillen überwiegt hingegen eindeutig der Spaß-Faktor. Mögliche Nörgler, die die Aktion albern finden und fragen, ob Verwaltung und Vereine nichts Besseres zu tun haben, kann Grabenbauer nicht verstehen. "So eine Aktion stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl."