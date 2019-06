Von Christoph Moll

Region Heidelberg. "Die Nacht, in der die Sintflut kam" titelte die RNZ am 29. Juni 1994 - also auf den Tag genau heute vor 25 Jahren. Es war ein schwüler Montagabend. Gegen 21.30 Uhr öffnete der Himmel insbesondere über dem Kraichgau seine Schleusen in einem ungekannten Ausmaß, das sich bis heute nicht wiederholte. In rund drei Stunden fielen bis zu 250 Liter auf den Quadratmeter. Die Folge: überflutete Ortschaften und ein Schaden von rund 300 Millionen Mark. Wer damals in der Region war, hat die Bilder wohl bis heute nicht vergessen.

Matthias Grasse kann sich erinnern, als wäre es gestern gewesen. Der langjährige Kommandant der Meckesheimer Feuerwehr war erst wenige Wochen im Amt, als Ende 1993 das "Weihnachtshochwasser" für große Schäden auch in Meckesheim sorgte. Wenige Monate später sollte es noch viel schlimmer kommen. "Es war ein drückend schwüler Tag, der Himmel wurde plötzlich rabenschwarz", erinnert sich Grasse. Die Feuerwehr war nach dem Gewitter mit Wolkenbruch gerade in der Meckesheimer Luisenstraße im Einsatz, als per Funk vor einer Flutwelle aus dem Schwarzbachtal gewarnt wurde. "Wir konnten das nicht glauben, weil es in Meckesheim gar nicht so stark geregnet hat. Dafür aber vor allem in Waibstadt und Neckarbischofsheim.

Das Wasser stand etwa einen Meter hoch. Foto: Feuerwehr

"Die Flutwelle des Schwarzbachs war brutal", erinnert sich Grasse. Als plötzlich Strohballen durch die Luisenstraße schwammen, war der Ernst der Lage klar: Das wird eine Katastrophe. Im Ortskern stand das Wasser etwa einen Meter hoch. Feuerwehrleute retteten sich mit Sprüngen vor den reißenden Fluten, ein Wagen war umschlossen. Hilfe kam von Feuerwehren aus der ganzen Metropolregion. Die Brühler Feuerwehr rückte mit ihrem Boot an, das normalerweise auf dem Rhein zum Einsatz kommt. Damit wurden Mitarbeiter von Pflegediensten zu ihren Patienten in umspülten Häusern gebracht.

Besonders fatal: Als das Wasser am Morgen wieder abgelaufen war, begannen die Meckesheimer mit Aufräumarbeiten. Doch dann kam die nächste Flutwelle von der Elsenz. Völlig zerstört wurde damals der nach dem 1993er Hochwasser frisch sanierte Aldi-Markt.

Der Einsatz der Meckesheimer Feuerwehr war der längste der Geschichte. Er dauerte bis Samstag. Noch Wochen später türmte sich auf dem Festplatz der Sperrmüll. Im Raum Eschelbronn, Waibstadt und Neckarbischofsheim waren die Schäden sogar noch größer. In Lobbach, Neckargemünd und Helmstadt waren Tote zu beklagen. Nach den Überflutungen wurde der "Zweckverband Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbachtal" gegründet. Rückhaltebecken wurden gebaut, um Hochwasser wie damals zu verhindern. Bislang erfolgreich.