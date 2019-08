Nußloch. (agdo) Aufgestanden wurde um 7 Uhr, eine Stunde später gab es ein gemütliches gemeinsames Frühstück. Dann startete das Training auf dem Tennisplatz. Über drei Wochen lang waren die Kinder des Bildungsprojekts "Tariku and Desta Kids Education through Tennis Development" (TDKET) im Nußlocher Racket Center zu Gast. Das Projekt führt Kinder aus ärmsten Verhältnissen aus der äthiopische Hauptstadt Addis Abeba durch Tennis an Bildung heran. Die Jugendlichen sollen später ihr Land wirtschaftlich aufbauen.

Einmal im Jahr kommen die begabtesten Tenniskinder des Projektes nach Nußloch und lernen hier dazu. Mit von der Partie war auch Tariku Desfaye, der Gründer des Projektes in Äthiopien. Das Racket Center unterstützt das Projekt seit zehn Jahren. Drei Jugendliche waren dieses Jahr dabei, vier hätten es eigentlich sein sollen.

Eine 17-jährige Jugendliche, die in der Vergangenheit im Racket Center schon einmal trainiert hat, durfte nicht einreisen. Die Botschaft hatte ihr das Visum verweigert und auch Vermittlungsversuche hätten daran nichts geändert, sagte Matthias Zimmermann, Geschäftsführer des Racket Centers. Die Flüge hatte zum Teil der Schwetzinger Lions Club finanziert. Dem Abschiedsabend wohnten auch Stephan Reinert, Präsident vom Schwetzinger Lions Club, und weitere Freunde von Tariku bei.

Der Trainingsalltag in der Region rund um Heidelberg machte den Jugendlichen viel Spaß. "Nach dem Frühstück haben wir kräftig trainiert", erzählte die 14-jährige Sara. Danach gab es eine kulinarische Stärkung und dann ging es wieder auf dem Tennisplatz weiter. Wettkampfpower war angesagt.

Denn "nur" beim Training blieb es natürlich nicht, die Jugendlichen nahmen an Tennisturnieren in der Region teil: beim Brühler Tennisclub, im Tennisclub Hockenheim und beim Tennisclub in Heddesheim. In Heddesheim heimsten sie den Ersten Platz unter den Mannschaften in der Altersklasse U 16 ein. Und waren Stolz wie Bolle, wie sie erzählten. Die Jugendlichen und Tariku waren im Racket Center untergebracht. Die 17-jährige Jugendliche, die nicht einreisen durfte, nimmt nun stattdessen in Marokko bei den "All Africa Games" teil und vertritt ihr Land beim Tennisturnier, erzählte Tariku.

Wenn die Jugendlichen nun wieder in der Heimat sind, müssen sie erst einmal eine kurze Trainingszwangspause einlegen, denn dort ist noch bis Anfang September Regenzeit - und die fällt meist sehr heftig aus. "Es ergibt keinen Sinn, auf einem völlig nassen Tennisplatz zu spielen", sagte Tariku. In der Zeit ist zusätzliches "Büffeln" über Schulbüchern angesagt.