Leimen-St. Ilgen. (luw) Tumultartige Szenen zwischen einem Bewohner und angeblichen Vertretern des Telekommunikationsunternehmens Vodafone haben sich in einem Mehrfamilienhaus in St. Ilgen abgespielt. Der Betroffene, dessen Name der Redaktion bekannt ist, wandte sich an die RNZ: Zwei Männer hätten an mehreren Türen geklingelt, sich als Vodafone-Beschäftigte ausgegeben und so versucht, in die Wohnungen zu gelangen. In der Folge sei es zwischen dem St. Ilgener und einem der beiden Männer zu einem Gerangel gekommen. Der Polizei sind aus den vergangenen Tagen keine ähnlichen Fälle bekannt, wie sie auf Anfrage berichtete; die Schilderungen der Firma Vodafone deuten derweil darauf hin, dass es sich hier um Kriminelle gehandelt haben könnte.

"Wir kommen von Vodafone, wir müssen Ihre Anschlüsse überprüfen", habe ein Mann gesagt, nachdem er an der Wohnungstür des achtstöckigen Hauses in der Johann-Sebastian-Bach-Straße geklingelt hatte. "Ich habe geantwortet, dass ich davon nichts weiß und mich erst bei der Hausverwaltung erkundigen muss", erzählt der Anwohner. Auf Verlangen hätten sie nur halbherzig Namensschilder gezeigt, dabei sei nicht der vollständige Name zu lesen gewesen. Ein Kleidungsstück oder einen Ausweis der Firma Vodafone hätten die Männer nicht gehabt, so der Bewohner. Sein Anruf bei der Hausverwaltung habe dann ergeben, dass diese nichts von einem Vodafone-Besuch wisse. Unterdessen habe das Duo angekündigt, sich weiter in dem 17-Parteien-Haus "durchzuklingeln".

Nach der alarmierenden Antwort der Hausverwaltung habe er im Treppenhaus nachgeschaut, ob die Männer noch im Gebäude sind, berichtet der St. Ilgener: Die Männer wollten demnach gerade die Wohnung eines Nachbarn betreten. "Ich habe sie nach draußen geschickt – worauf sie aber antworteten, dass die Polizei ihnen dann Zutritt verschaffen würde." Daraufhin habe der Bewohner einen der Männer "gepackt" und nach draußen vor die Haustür gedrängt. "Ich habe auch noch versucht ihn zu fotografieren." Dann habe der Fotografierte von ihm gefordert, das Bild zu löschen. "Ich habe dann gesagt, dass sie die Polizei rufen sollen: Wenn die kommt und auf die Löschung des Fotos besteht, tue ich das", erzählt er weiter. Es sei aber nichts mehr geschehen, das Duo habe die Gegend dann offenbar verlassen.

"Im Auftrag von Vodafone sind täglich fast überall in Deutschland externe Vertriebspartner von Tür zu Tür unterwegs", erklärt ein Vodafone-Sprecher dazu auf RNZ-Anfrage. Diese würden meist für einen Anschluss ans Vodafone-Glasfaserkabelnetz werben. Doch "sporadisch" komme es vor, dass Betrüger den Namen Vodafone "missbrauchen", um in Wohnungen zu gelangen. "Autorisierte Vodafone-Vertreter" könnten sich aber stets als solche ausweisen. Im konkreten St. Ilgener Fall müsse der Konzern erst anhand eingereichter Aufträge "auswerten", ob es sich hier um autorisierte Vertreter handele. Dies benötige aber einige Zeit. "Fakt ist, dass sich autorisierte Vodafone-Vertreter ausweisen können und dieses auch sehr gerne tun – mit Vodafone-Ausweis, Personalausweis und Visitenkarte", betont der Sprecher.