Von Sabrina Lehr

Neckarsteinach. Wer derzeit Neckarsteinach mit dem Auto in Richtung Neckargemünd verlässt, fährt auf Höhe des Vierburgenparkplatzes gewissermaßen durch einen Wald. Durch einen Wald aus Verkehrsschildern. Über 20 Metallstangen mit diversen Verkehrszeichen stehen – teils fest installiert, teils vorübergehend aufgestellt und teils auch durchgestrichen – auf und an dem Grünstreifen, der den Parkplatz von der Bundesstraße B 37 trennt. Der Grund: Kurz hinter dem Vierburgenparkplatz beginnt die Baustelle an der B 37-Brücke. Seit Ende April ist die Straße wegen Sanierungsarbeiten hier für den Schwerlastverkehr gesperrt. Lkw über 30 Tonnen müssen eine weiträumige Umleitung über Eberbach, Mosbach und Sinsheim fahren. Und der Vierburgenparkplatz ist die letzte Wendemöglichkeit vor der Baustelle.

Doch ist tatsächlich ein ganzer Wald von Schildern notwendig, um darauf aufmerksam zu machen? Und ist das Schilderdickicht von Neckarsteinach absichtlich entstanden? Die RNZ hat bei der Stadtverwaltung und der zuständigen Behörde Hessen-mobil nachgefragt. "Das wurde auf Anordnung so gemacht und fußt alles auf der Straßenverkehrsordnung", betont Bürgermeister Herold Pfeifer, wenn er auch darauf verweist, dass die Behörde Hessen-mobil für die Beschilderung verantwortlich ist. Verkehrsschilder an dieser Baustelle fallen indes nicht zum ersten Mal auf. Erst jüngst erregte ein inzwischen ausgetauschtes Umleitungsschild im Neckartal Aufsehen, auf dem "Mosbach" mit "ß" statt korrekterweise mit "s" geschrieben war.

Bei der aktuellen Beschilderung habe sich aber kein Fehler eingeschlichen, versichert Hessen-mobil-Sprecher Jochen Vogel. Er unterstreicht es mit der Erläuterung des ersten Schildes: "Hier beginnt das Durchfahrtsverbot für Lkw ab 30 Tonnen." Ein weiteres Verkehrszeichen deklariere den Vierburgenparkplatz als "Wendezone", weshalb dort nun eine Einbahnregelung gelte – worauf ein weiteres Verkehrszeichen am Anfang und eines am Ende des Durchgangs hinweisen. An der Ausfahrt des Vierburgenparkplatzes beginne wiederum die "Umleitung für den Schwerlastverkehr" – wo es langgeht, zeigt natürlich ein weiteres Schild. "Das ist alles so, wie es sein muss", betont Vogel, der aber einräumt: "An der Stelle kommt alles zusammen."

Willkürlich sei die Reihenfolge der Verkehrszeichen dem Behördensprecher zufolge übrigens nicht. Neben der Straßenverkehrsordnung regeln laut Vogel vier weitere Verordnungen die Aufstellung der Verkehrszeichen an dieser Stelle: die "Verwaltungsvorschriften zur Straßenverkehrsordnung", die Baustellenverordnung, die "Richtlinien zur verkehrsrechtlichen Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen" und die "Richtlinien für Umleitungsbeschilderungen".

Während der Abstand der aufgestellten Schilder dem Hessen-mobil-Sprecher zufolge unter anderem davon abhängt, welche Geschwindigkeit an der etwaigen Stelle gefahren wird, gebe es keine festgelegte Obergrenze für die Anzahl von Verkehrsschildern auf einer bestimmten Fläche. "Die Beschilderung soll für den Verkehrsteilnehmer begreifbar sein", sagt Vogel. In Bezug auf die zahlreichen Schilder an der B 37, wo bis zum Vierburgenparkplatz eine Geschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde erlaubt ist, sagt der Sprecher: "Man kann sich da schon zurechtfinden, die Geschwindigkeit ist ja nicht so hoch." Für Ortsunkundige sei die ausführliche Beschilderung aus Behördensicht zwingend, um diese durch die Baustelle zu navigieren.

Und die Ortskundigen? Zumindest bei vielen Einheimischen sorgt der Schilderwald von Neckarsteinach für Verwunderung und Irritation. "Ich werde öfter darauf angesprochen", sagt Bürgermeister Pfeifer. Er versuche dann, für Durchblick im Schilderdickicht zu sorgen ...