Dossenheim. (mare) Der Feuerschein war weit über Dossenheim zu sehen: Ein Verkaufsstand von Hegehof brannte am Samstagabend komplett ab. Als die Feuerwehr vor Ort in der Boschstraße an der Kreuzung zur L 531 eintraf, schlugen die Flammen schon meterhoch in den Himmel. Es bestand die Gefahr, dass umstehende Bäume angesteckt werden könnten, doch die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ihn löschen. Allerdings war aus der Holzbude mit Pergola nichts zu retten, auch ein nahes Dixie-Klo wurde komplett vernichtet. Am Sonntagmorgen musste die Wehr dann nochmals anrücken und ein kleines Glutnest in der Brandruine löschen. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Ob Brandstiftung vorlag oder ein technischer Defekt von elektronischen Geräten im Stand für den Ausbruch des Feuers verantwortlich war, ermittelt die Kriminalpolizei Heidelberg.