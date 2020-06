Der Umweltbeauftragte Benedikt Seelbach war erstaunt über die Menge an Abfall, die Corinna Brambach innerhalb weniger Tage eingesammelt hatte. Foto: Geschwill

Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Corinna Brambach kann nicht anders: Wenn sie zu Fuß oder mit ihrem Fahrrad unterwegs ist und irgendwo auf ihrem Weg Abfall herumliegen sieht, hält sie an und sammelt ihn ein. Mülltüten und Handschuhe hat sie immer dabei. "Es ist mir ein großes Bedürfnis, die Umwelt sauber zu halten", erzählt die Eppelheimerin.

Sich an der von Bürgermeisterin Patricia Rebmann 2019 ins Leben gerufenen, einwöchigen Müllsammelaktion "Eppelheim putzt sich raus" zu beteiligen, ist für sie und ihre Familie selbstverständlich. "Aber man muss einfach viel mehr tun, als nur einmal im Jahr Müll einzusammeln", sagt Brambach. Daher ist die heute 57-Jährige seit gut 20 Jahren im Stadtgebiet als Müllsammlerin unterwegs. Die Elternbeirätin an der Humboldt-Realschule hat eine bevorzugte "Müllsammel-Route", die sie täglich mit dem Rad abfährt. "Ich bin morgens mindestens eine Stunde unterwegs und manchmal fahre ich auch noch einmal am Nachmittag eine Tour."

Zudem ist sie mit ihrem Mann Michael und ihren vier Kindern auch am Wochenende öfter in der Natur. Wenn sie losfährt, hat sie auch eine Greifzange dabei. Ihr Rad ist mit zwei großen Packtaschen ausgestattet. Die Müllmenge der vergangenen Tage war wieder einmal beträchtlich: Plastikmüll, Verpackungen, Pizzaschachteln, "Coffee-to-go-Becher", massenhaft Zigarettenkippen und mehr. Alle Schnaps-, Sekt- und Wodkaflaschen füllten eine große Glasbox. Auch ein Bierkasten mit leeren Flaschen gehörte zu ihren Fundstücken.

Meist führt ihr Weg sie ins Schulzentrum, zum BMX-Park, in den Eppelheimer Wald und entlang der Gemarkungsgrenze zu Plankstadt. Brambach entdeckt nahezu alles, was in Grünstreifen, im Gebüsch und entlang der Feldwege achtlos weggeworfen wurde. Dazu gehören neuerdings auch verstärkt Mund-Nasen-Schutzmasken.

Müll lockt Vögel, Füchse, Hasen, Fasane, Igel und anderes Getier an. Oft verenden die Tiere, weil sie nicht nur Essensreste, sondern auch unverdaulichen Plastikmüll anknabbern, weiß Brambach. Plastikbecher und Coffee-to-go-Becher würden für neugierige Igel zur tödlichen Falle. Gut fände Brambach auch, wenn alle Hundehalter die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner aufsammeln und fachgerecht entsorgen würden – oder wenn Raucher ihre Zigaretten in den Mülleimern mit integrierten Aschenbechern ausdrücken würden, um gerade im Sommer die Waldbrandgefahr zu mindern.

Die frühere Kirchengemeinderatsvorsitzende weiß, dass der Zeitaufwand für ihr Engagement eher abschreckend wirkt, um andere mögliche Interessenten fürs tägliche Müllsammeln zu begeistern. Dennoch hofft sie auf Mitstreiter: "Wenn jeder im Kleinen, also vor seiner Tür, auf seinem täglichen Weg zur Arbeit, zum Einkauf oder beim Spazierengehen den Müll, den er sieht, einsammeln würde, wäre schon viel für die Umwelt getan."

Damit freiwillige Müllsammler den Abfall nicht zu Hause in der eigenen Tonne entsorgen müssen, hat Brambach jetzt beim Umwelt- und Naturschutzbeauftragten der Stadt, Benedikt Seelbach, die Anschaffung von "Müllsammelboxen" angeregt. Solche gibt es auch schon in anderen Gemeinden. Der Umweltbeauftragte hat die ehrenamtliche Müllsammlerin bereits einmal auf ihrer Sammeltour begleitet. Das Engagement der Eppelheimerin findet er "vorbildlich". "Die Umwelt sauber zu halten, gehört zur Bürgerpflicht", betont er. Daher hat er für das Stadtgebiet drei Sammelboxen angeschafft.

Sobald die dazugehörigen Schilder eingetroffen sind, werden sie an ausgewählten Plätzen aufgestellt. Jede Box ist mit Greifzangen und Müllbeuteln ausgestattet. Wer Müll sammeln möchte, nimmt sich die dafür nötigen Utensilien. Die gefüllte Abfalltüte wird in der Box deponiert und von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs abgeholt. Wer bei seinen Müllsammelgängen größere Ansammlungen von Abfall oder illegal entsorgten Sperrmüll entdeckt, kann dies dem Bauhof unter Telefon 0 62 21 / 75 66 48 melden oder den Umweltbeauftragten im Rathaus unter Telefon 0 62 21 / 79 46 03 informieren.