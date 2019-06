Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Garnelen? Das sind doch diese leckeren Eiweißbomben, die auch als "Scampi", "Krabben" oder "Shrimps" ganz vorzüglich munden. Ja, schon. Aber mit solchen toten Krebstieren hat Melissa Collmer nichts am Hut. Die Leidenschaft der 31-jährigen Eppelheimerin gilt den lebenden Zwerggarnelen. Deren Zucht ist das ungewöhnliche Hobby der gelernten Kosmetikerin.

Melissa Collmer beobachtet gerne Garnelen. Foto: Geschwill

Ihrem achtjährigen Sohn Taylor ist es zu verdanken, dass sich Collmer überhaupt für Zwerggarnelen interessiert. "Er war von klein auf begeistert von Aquarien und den kleinen Garnelen", erzählt sie. Es dauerte nicht lange, bis sie selbst der Faszination der niedlichen Tierchen erlag, die kaum größer sind als ein bis zwei Zentimeter. Garnelenbeobachten findet Collmer etwa beruhigend. Ihr gefällt besonders die Farbvielfalt der Zwerggarnelen. Und dass man die Entwicklung des Nachwuchses aus nächster Nähe beobachten kann.

Bereits bei den schwangeren Weibchen können die befruchteten Eier in der Bauchtasche erblickt werden. Nach vier Wochen Tragezeit werden rund 20 bis 30 millimeterkleine Garnelenbabys geboren. "Wir fingen zu Hause mit einem Aquarium an", berichtet die Eppelheimerin. "Bald hatten wir zehn Aquarien und züchteten Garnelen." Die in ihren Aquarien gepflegten Arten stammen aus Taiwan.

Schon bald fing Collmer an, ihre Garnelen zu verkaufen. "Die Garnelenzucht ist in Deutschland im Kommen", weiß sie. Inzwischen hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht: mit einem Garnelenladen namens "Shrimplify" in der Scheffelstraße. Die Idee dazu hatte im Übrigen ihr jüngerer Bruder. Rund ein halbes Jahr habe sie nach geeigneten Räumlichkeiten gesucht, berichtet die 31-Jährige.

Neben ihren eigenen Zuchten tummeln sich auch zugekaufte Krebsarten wie Zwergflusskrebse oder Aprikosen-Krebse in ihren Aquarien. Und Collmer ist mittlerweile eine Expertin auf dem Gebiet der Aquaristik und Zwerggarnelenzucht. Ihr Fachwissen hat sie sich über die Jahre selbst angeeignet. "Ich habe viele Bücher gelesen, mich im Internet informiert und Lehrgänge besucht", erzählt die 31-Jährige.

Für Neueinsteiger hat sie wichtige Tipps zur Haltung parat. Denn Zwerggarnele ist nicht gleich Zwerggarnele, erklärt sie. Es gibt nämlich die Gattungen "Caridina" und "Neocaridina". Erstere tummeln sich gerne in mit Leitungswasser befüllten Aquarien, Zweitere schätzen aufgesalzenes Osmosewasser. Die "Neocaridina" gelten als Anfängergarnelen und sind in der Haltung unproblematisch. Die "Caridina"-Arten punkten mit großer Vielfalt und Farbauswahl.