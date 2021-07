Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Als vor rund zwei Wochen die neue Corona-Verordnung der Landesregierung in Kraft trat und die Maskenpflicht an Schulen wegen sinkender Infektionszahlen gelockert wurde, fiel Corinna Rauner ein riesengroßer Stein vom Herzen. Ihre siebenjährige Tochter Mia Sofie leidet nämlich an Asthma. Sie bekommt unter der Maske schlecht Luft und hat panische Angst davor, zu kollabieren.

Deshalb hat die Erstklässlerin der Theodor-Heuss-Schule auch ein ärztliches Attest. Dies besagt: "Bei auftretenden Atembeschwerden ist Mia Sofie von der Pflicht, eine Mund-Nasen-Maske zu tragen, zu befreien." Ihre Tochter sei aufgrund der strikten Handhabung der Maskenpflicht an der Schule mittlerweile "stark traumatisiert". Nach den neuesten Meldungen von Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), und Ministerpräsident Winfried Kretschmann wächst bei der 32-jährigen Eppelheimerin und ihrer Tochter die Angst vor erneuter Maskenpflicht im Unterricht. Wieler hat sich für das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken in Schulen bis Frühjahr 2022 ausgesprochen, damit die Schulen offenbleiben und das Infektionsgeschehen niedrig gehalten werden können. Und laut Kretschmann sollen Schüler vorübergehend in den ersten zwei Wochen nach den Sommerferien vorsorglich und inzidenzunabhängig Masken im Unterricht tragen, um Einschleppungen von Infektionen durch Reiserückkehrer entgegenzuwirken.

Mia Sofie leidet seit ihrem dritten Lebensjahr an Asthma und ist deshalb bei einem Heidelberger Lungenfacharzt in Behandlung. Als nach den Osterferien der Präsenzunterricht startete, ging das Drama für sie los: Es galt Maskenpflicht im Unterricht. "Es gab jeden Morgen Tränen und Diskussion, weil meine Tochter Angst hat, dass sie im Unterricht schlecht Luft und Atemnot bekommt", erzählt ihre Mutter.

Die 32-Jährige ist selbst Asthmatikerin und weiß, wie schnell man in Panik gerät, wie sich ihr Kind fühlen muss: "Es tut einem weh, sein Kind so leiden zu sehen." Die Eppelheimerin handelte schnell. Sie holte im April beim Lungenfacharzt ein entsprechendes Attest für ihre Tochter.

Rauner hat das Schreiben der Schulleitung vorgelegt. "Wir dachten, das Attest reicht, damit Mia Sofie, wenn sie merkt, dass sie schlecht Luft bekommt, die Maske im Unterricht abnehmen darf." Dem war aber nicht so. "Die Klassenlehrerin hat meiner Tochter das Absetzen der Maske nicht erlaubt. Selbst wenn nur die Nase rausschaute, wurde sie von ihrer Lehrerin angeherrscht, die Maske wieder hochziehen", erzählt die Mutter der RNZ. Die 32-Jährige suchte das Gespräch mit der Klassenlehrerin und der Rektorin. "Ohne Erfolg", wie sie sagt. Auch ihr Kompromissangebot, bei ihrer Tochter täglich einen Corona-Schnelltest durchzuführen, damit sie ohne Maske zum Unterricht kann, wurde abgelehnt. "Was meiner Tochter in der Vergangenheit angetan wurde, ist in meinen Augen Körperverletzung", meint Rauner.

"Vorgelegte ärztliche Bescheinigungen, die eine Ausnahme von der Verpflichtung zulassen, werden jeweils entsprechend umgesetzt", teilte Schulamtsdirektorin Angelika Treiber vom Staatlichen Schulamt Mannheim mit. Nach Rücksprache mit der Rektorin werde dies an der Schule auch so gehandhabt. Ein tägliches Testen mit dem Zweck, die Verpflichtung zum Tragen eines Atemschutzes zu umgehen, entspreche nicht den aktuellen Vorgaben. Laut Rektorin Judith Herden gehe man verantwortungsvoll mit Kindern um, die ein ärztliches Attest haben. "Es gibt bei uns im Umgang mit ärztlichen Attesten ein einheitliches Verfahren. Das ist für alle Lehrkräfte verbindlich und wird von allen gleich gehandhabt", sagt sie. Man befolge die Verordnungen der Ärzte. Laut Herden haben Schüler jederzeit die Möglichkeit, im Unterricht kundzutun, wenn sie den Mund-Nasen-Schutz absetzen möchten. Sie können die Maske auch ohne Rücksprache direkt herunternehmen. Die Klassenlehrerin äußerte sich gegenüber der RNZ nicht.

Corinna Rauner kann die Aussagen von Schulamt und Schulleitung nicht fassen. Die Worte passten nicht zur erlebten Praxis: "Wenn sich die Klassenlehrerin daranhalten würde, hätten wir ja kein Problem. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll…"