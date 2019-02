Dossenheim. (bmi) Die 1,5-fache Menge an Chlor wird seit Mittwochmorgen in das Dossenheimer Trinkwassersystem geleitet. "Wir hoffen somit im Laufe der nächsten ein bis zwei Tage die Zielwerte zu erreichen, um das Abkochgebot aufheben zu können", sagte Wasserwerk-Betriebsleiter Martin Niederhöfer auf RNZ-Nachfrage. Vorerst gilt also weiter: Leitungswasser vor dem Trinken abkochen.

Auch die Art der Chlorung verändert: Das Einspeisen im Heidelberger Wasserwerk wurde eingestellt, dafür die Zugabe an den beiden Dossenheimer Hochbehältern von 0,4 auf 0,6 Milligramm Chlor pro Liter erhöht. "Das ist die nach der Trinkwasserverordnung maximal zulässige Menge", erklärt Niederhöfer. Die höhere Dosis sei weiter unbedenklich, könne aber zu verstärktem Chlorgeruch und -geschmack führen.