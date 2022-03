Von Thomas Seiler

Wilhelmsfeld. Bereits am 4. März verstarb im Alter von 81 Jahren Karin Teltschik. Die Wilhelmsfelderin und ihr vor knapp sieben Jahren verstorbener Ehemann Walter, ein promovierter Unternehmer und Techniker, wirkten als großzügige Mäzene nicht nur im Luftkurort. Erinnert sei nur an den Bau des 41 Meter hohen Teltschikturms anno 2001 auf dem "Schriesheimer Kopf". Von dem Turm aus hat man eine herrliche Aussicht zum Königstuhl und über die Berggipfel des Odenwalds bis zum Katzenbuckel oder in Richtung Rheinebene bis zur Haardt.

Laut ihrer Schilderung bei der Einweihung eines Gedenksteins unterhalb des Turms im Jahr 2016 für ihren nicht mehr lebenden Mann galten beide als begeisterte Wanderer. Er selbst als Vertriebener aus dem Sudetenland und sie als aus der ehemaligen DDR freigekaufter weiblicher Republikflüchtling wussten ihre neue Heimat in Wilhelmsfeld natürlich zu schätzen.

Schon lange gilt daher der Turm als Wahrzeichen für den Ort und liegt nicht umsonst am Europäischen Wanderweg "E1", der von Schweden aus ans Mittelmeer führt. Daher finanzierte das Ehepaar in den Folgejahren den notwendigen Schutzanstrich durch großzügige Spenden mit, Karin Teltschik zuletzt nach dem Tod ihres Mannes auch im Jahr 2020.

Als großzügige Spender traten beide auch bei der Einrichtung des Geopark-Hauses mit einem Eichendorff-Museum in Neckarsteinach auf. Diese Wohltätigkeit zeigte sich seit 2009 auch durch einen Gedenkstein am Fuße des Dilsbergs, mit dem Walter Teltschik seinem Lieblingsdichter Josef von Eichendorff ein Denkmal setzen wollte.

Die Verstorbene selbst wuchs als zweite von insgesamt vier Schwestern in einer Bauernfamilie auf, die in der Nähe Rostocks in dem kleinen Dorf Börgerende an der Ostsee einen eigenen Landwirtschaftsbetrieb führte. Schon in ihrer Kindheit und Jugend lernte sie daher das schwere Leben auf einem Bauernhof kennen. Gerade Kinder von selbstständiger Bauern erlebten in der sowjetischen Besatzungszone und dann in der DDR besondere Repressalien wie Pflichtabgaben und Diskriminierungen.

Daher durfte sie die weiterführende Schule bis zur zehnten Klasse nicht besuchen. Sie musste nach der achten Klasse abgehen und machte eine Lehre im elterlichen Betrieb. Sie erlebte immer wieder hautnah den Verkauf von falschem Saatgut an ihren Vater Paul, was zu Strafandrohungen und seinem erzwungenen Eintritt in die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG) führte.

Haft im DDR-Zuchthaus

Es gelang Karin Teltschik mit viel Mühe ein Studium an der Fachschule für Landwirtschaft in Stralsund zu beginnen und dieses 1962 als staatlich geprüfte Landwirtin abzuschließen. Diesen Abschluss nutzte sie als Einstieg, um an der Universität Rostock einen Diplomstudiengang aufzunehmen, den sie 1973 mit einer Promotion krönte.

Da ihr die Verhältnisse in der DDR immer negativer aufstießen, wollte sie in den Westen fliehen, was ihr eine Haft im Zuchthaus Hoheneck einbrachte. Kurz nach dem Freikauf in den Westen im Jahr 1975 lernte sie ihren späteren Mann kennen. Beide heirateten 1977 und zeigten sich danach sehr eng und liebevoll miteinander verbunden. Sie gab deshalb auch ihre Tätigkeit auf und unterstützte ihren Mann bei seiner beruflichen Karriere.

Da ihr Kinderwunsch versagt blieb, galt das gesamte Bestreben, die weit verzweigte Familie Teltschik zu verbinden und die Beziehung zu festigen. Darüber hinaus befasste sie sich mit der Erstellung einer Chronik der Bauernhöfe in ihrer Heimat in den Dörfern Börgerende und Rethwisch und der Rückübertragung des enteigneten Bauernhofs aus DDR-Zeiten.

Beseelt von dem Gedanken, ihrer Eltern zu gedenken, begründete Karin Teltschik zusätzlich mit einem Großteil ihres Vermögens eine Stiftung, die sich auf die Förderung der christlichen Bildung ausrichtet. Ferner sponserte sie die Renovierung der Kirche in ihrer Heimat und unterstützte regelmäßig eine Vielzahl an Vereinen nicht nur in Wilhelmsfeld.