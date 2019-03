Hier starb in der vergangenen Woche ihr Freund und Biker-Kumpel: Rund 30 Motorradfahrer schmückten gestern die Unfallstelle an der L 600 mit Kerzen und einem Kreuz. Foto: Priebe

Leimen/Eppelheim. (luw) Nach dem tödlichen Motorradunfall des 20-jährigen Lucas auf der Leimener Nordostumgehung Landesstraße L600 haben sich am Dienstag rund 30 Biker und weitere Autofahrer im Gedenken an ihn getroffen. Sie fuhren gemeinsam zur Unfallstelle, um dort unter anderem ein schwarzes Kreuz mit seinem Namen aufzustellen. Dafür wurde ein Abschnitt der L600 zwischen 18 und 19 Uhr kurzzeitig gesperrt. Am Mittwoch soll dem Verstorbenen, der von Familie und Freunden "Panda" genannt wurde, mit einer besonderen Bestattung sein letzter Wunsch erfüllt werden.

Der junge Eppelheimer war vergangene Woche Dienstag mit seinem Motorrad auf der abschüssigen Umgehungsstraße in Richtung Leimen unterwegs. Auf Höhe des Steinbruchs stürzte er, rutschte in den Gegenverkehr und wurde nahezu frontal von einem VW-Bus erfasst. Er starb an der Unfallstelle.

Gedenken an tödlich verunglückten Biker an der L600































































"Als ein gemeinsamer Freund von uns in Mannheim mit dem Motorrad ums Leben gekommen ist, hat der eine Motorradbestattung bekommen", berichtet Lucas’ beste Freundin, "und er hat gleich gesagt, dass er sich das auch wünscht, wenn er mal stirbt." Bei einer Motorradbestattung wird der Sarg oder die Urne in der Regel von einem Motorradgespann transportiert.

Mit Lucas’ letztem Wunsch im Hinterkopf hatte die 18-Jährige, ebenfalls eine Bikerin, am Tag nach dem Unfall im Internet eine Spendenaktion gestartet: Bis zum gestrigen Dienstagabend waren über 5000 Euro zusammengekommen. "Es gab keinen Zielbetrag", sagte Lucas’ beste Freundin im Gespräch mit der RNZ.

Bei der Beerdigung am Mittwoch sollen rund 30 bis 40 mit Lucas befreundete Motorradfahrer mit ihren Maschinen Spalier vor der Trauerhalle stehen. "Wenn der Sarg auf dem Weg zum Grab aus der Halle kommt, lassen wir die Motoren aufheulen", erklärt die 18-jährige Sinsheimerin. Uhrzeit und Ort der Bestattung werden auf Wunsch von Lucas’ Familie nicht veröffentlicht.

Die beste Freundin des Verunglückten sprach als eine der letzten Personen mit ihm. "Wir sind an dem Tag noch zusammen gefahren, er hat alles mit seiner Kamera gefilmt", sagt sie, "wir haben uns nachmittags in Bammental verabschiedet, weil er noch jemanden in Mannheim abholen wollte." In Mannheim kam Lucas nie an.