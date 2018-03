Von Christoph Moll

Neckargemünd. Wer jeden Tag durch Neckargemünd muss, sollte künftig mehr Zeit einplanen. Die Zeiten, in denen man mit Tempo 50 durch die Stadt brausen konnte, sind wohl bald vorbei. Der Gemeinderat befürwortete in seiner zurückliegenden Sitzung eine Reduzierung des Tempolimits fast in der kompletten Ortsdurchfahrt der B37 zwischen dem Stadteingang aus Schlierbach kommend und fast bis zum Stadtausgang in Richtung Neckarsteinach - und zwar nicht nur nachts, wie es in einigen Städten und Gemeinden der Region bereits der Fall ist, sondern ganztägig. Zu dieser Empfehlung war die Lärmaktionsplanung gekommen - ein sperriges Wort, das vielleicht schon im Sommer ganz konkrete Auswirkungen haben wird.

Hintergrund Neckargemünd. (cm) Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt der B 37 - darüber lässt sich trefflich streiten. Das taten auch die Stadträte in der zurückliegenden Sitzung des Gemeinderates. Karlheinz Streib (Freie Wähler) befürchtete einen höheren Schadstoffausstoß, wenn Autos im dritten Gang mit Tempo 30 durch die Stadt fahren als bei Tempo 50. "Ist das für die Umwelt nicht [+] Lesen Sie mehr Neckargemünd. (cm) Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt der B 37 - darüber lässt sich trefflich streiten. Das taten auch die Stadträte in der zurückliegenden Sitzung des Gemeinderates. Karlheinz Streib (Freie Wähler) befürchtete einen höheren Schadstoffausstoß, wenn Autos im dritten Gang mit Tempo 30 durch die Stadt fahren als bei Tempo 50. "Ist das für die Umwelt nicht kontraproduktiv?", wollte er wissen. Nein, antwortete Ingenieur Peter Koehler. Dies wäre nur bei einem ständigen Wechsel des Tempolimits der Fall. Auch Lärm durch höhertouriges Fahren sei kein Thema, da das maßgebliche Geräusch von den Reifen komme und nicht vom Motor. "Elektromotoren sind deshalb nicht leiser, das Rollgeräusch bleibt", ergänzte er. Claudia Harant (CDU) gab zu bedenken, dass die B 37 durch die Sanierung im vergangenen Jahr leiser geworden sei. Die Analyse basiere nicht auf Messungen, sondern auf Berechnungen, erklärte Ingenieur Koehler. Bei diesen werde schon davon ausgegangen, dass der Fahrbahnbelag gut ist. Walter Berroth (SPD) sah die Gefahr, dass es bei Tempo 30 zu mehr Staus und damit mehr Emissionen komme: "Wir haben die Befürchtung, dass wir den Teufel mit dem Beelzebub austreiben." Koehler sah eher eine "Verstetigung des Verkehrs" bei Tempo 30. Wichtig sei, dass die Ampeln neu auf Tempo 30 koordiniert werden, um häufige Anfahrgeräusche zu verhindern: "Es reicht nicht, nur die Schilder aufzustellen." Petra Groesser (Grüne) begrüßte Tempo 30: "Man darf es nicht nur aus der Autofahrerperspektive sehen, es geht auch um Fußgänger als hauptsächlich Betroffene." Tempo 30 funktioniere auch auf der Ziegelhäuser Landstraße in Heidelberg gut. Steffen Wachert (Freie Wähler) gab zu bedenken, dass die Lärmbelastung vor und nach dem neuen Asphalt in Kleingemünd ein "himmelweiter Unterschied" sei. Koehler betonte erneut, dass Messungen zwar möglich, aber sehr aufwändig seien. Die Berechnung sei gesetzlich vorgeschrieben und gehe von den ungünstigsten Faktoren bei der Lärmausbreitung aus. Der Vorteil der Berechnung sei, dass die Lärmquelle definiert sei. Bei einer Messung wisse man nicht zwangsläufig, woher der Lärm komme. Dietmar Keller (SPD), von Beruf Fahrlehrer, wollte die Anwohner schützen. Er sah die Gefahr, dass bei einer Staubildung die Anwohner mehr belastet werden als bei Tempo 50. Er plädierte deshalb dafür, nur nachts das Tempolimit zu reduzieren. Im Wiesenbacher Tal sei hingegen Tempo 30 wegen der vielen Schüler sinnvoll. Dort gebe es beim Lärm allerdings keine Überschreitungen, hielt Ingenieur Koehler entgegen. Martin Holschuh (Freie Wähler) fragte sich, warum bei der Sanierung der B 37 im vergangenen Jahr kein leiserer Fahrbahnbelag aufgebracht wurde. Uwe Seiz von der Stadtverwaltung berichtete, dass die Stadt damals beim Regierungspräsidium angefragt habe. Es habe geheißen, dass ein solcher Belag erst ab Tempo 50 sinnvoll sei - und zudem teuer. Innerorts sei der Unterschied kaum wahrnehmbar. Ingenieur Koehler ergänzte, dass lärmoptimierter Asphalt erst ab Tempo 70 wirke, lärmarmer Asphalt aber schon ab Tempo 50. "Wenn die Straße das erste Mal aufgerissen wird, ist es eh vorbei", meinte Volk. "Manche Anwohner beschweren sich schon jetzt, weil das Überfahren der neuen Fahrbahnmarkierung lauter ist als vorher." Giuseppe Fritsch (Freie Wähler) zählte sechs Ampeln von Bammental kommend bis zum Stadtausgang Richtung Schlierbach. Er fürchtete ein großes Chaos mit Tempo 30 und holte die alte Forderung nach Kreisverkehren heraus. Diese seien nur bis zu einer bestimmten Fahrzeugbelastung sinnvoll, erklärte Koehler. Wichtig sei, dass es bei den Ampeln eine "grüne Welle" gebe. Manfred Rothe (Freie Wähler) sagte, dass die Förderung von Lärmschutzfenstern in nicht ganz so kritischen Bereichen nur bedingt funktioniere. Die Stadt habe hierfür kein Geld. Christian Rupp (CDU) meinte: "Hier Maßnahmen ohne eine Messung anzugehen ist so sinnvoll wie die Griechische Weinstube zu kaufen und leerstehen zu lassen." Doch genau das ist bekanntlich geschehen. Es mache keinen Sinn, Maßnahmen zu beschließen ohne zu wissen, ob diese wirklich notwendig seien. Wer an die B 37 gezogen sei, habe um den Lärm gewusst und hätte schon Lärmschutzfenster. "Oder der Lärm ist ihnen egal", meinte Rupp. Gegen ein nächtliches Tempo 30 habe er nichts, so Rupp, aber tagsüber werde der Verkehrsfluss unterbrochen. Es sei technisch schlicht nicht möglich, "an jeder Hauswand in Neckargemünd aus jedem Winkel" die Lärmbelastung zu messen, sagte Volk.

Die Entscheidung kam nicht ganz überraschend. Schon im vergangenen Herbst hatte Peter Koehler von dem mit der Lärmaktionsplanung beauftragten Karlsruher Ingenieurbüro "Koehler und Leutwein" ein niedrigeres Tempolimit thematisiert. Eigentlich sollte die Lärmaktionsplanung schon im Dezember verabschiedet werden, doch das über 100-seitige Werk war zu umfangreich. Jetzt gehe es um die Offenlage des Entwurfs, erklärte Koehler, der zurückblickte: Angefangen habe alles mit einer EU-Richtlinie zur "Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm" im Jahr 2002. Demnach seien Hauptlärmquellen zu erfassen sowie zu bewerten und Pläne zur Minderung von gesundheitsschädlichem Lärm zu erstellen. 2005 sei daraus nationales Recht geworden.

Bei der Analyse in Neckargemünd kam laut Koehler heraus, dass zahlreiche Bürger sowohl von Straßen- als auch Verkehrslärm stark betroffen sind. Allein Straßenverkehr belästigt etwa 1000 Einwohner - allerdings nicht im gesundheitsgefährdenden Bereich. Nachts hingegen schon: Dann werden 573 Bürger von gesundheitsgefährdenden Lärm beschallt, tagsüber sind es wegen höherer Grenzwerte noch 122. "Das ist eine nicht unerhebliche Zahl", meinte Peter Koehler.

Besonders betroffene Gebiete sind die Bahnhofstraße mit der großen Kreuzung an der Friedensbrücke, die B37 in Kleingemünd und Gebäude an der Bahnstrecke. Nachts seien die kritischen Werte entlang der gesamten B37 in Neckargemünd und Kleingemünd überschritten, tagsüber in einzelnen Abschnitten. "Das macht verkehrsrechtliche Maßnahmen notwendig", resümierte Koehler.

Der Fachmann schlug zwei Maßnahmen zur Lärmminderung vor: Das Tempo auf der B37 soll fast in der kompletten Ortsdurchfahrt auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert werden. "Das ist eine heftige Sache", sagte Koehler. "Aber die Überschreitungen sind so hoch, dass der Gesundheitsschutz der Anwohner überwiegt." Im Kleingemünd etwa ab der Agip-Tankstelle Richtung Neckarsteinach, in Teilen der Wiesenbacher Straße und an der B45 Richtung Bammental im Bereich der Adam-Siefert-Straße sind die Werte zwar ebenfalls hoch, aber nicht ganz so kritisch. Hier soll bei Straßensanierungen ein geräuscharmer Belag aufgebracht und - wo noch nicht vorhanden - der Einbau von Lärmschutzfenstern gefördert werden. Als weitere Maßnahme müssen schützenswerte "ruhige Gebiete" definiert werden. Diese sollen zwischen Waldhilsbach und Neckargemünd, südlich des Dilsbergs und bei Mückenloch liegen.

Bürgermeister Volk sprach von einem "schlüssigen Konzept". Ein "Flickenteppich" mit häufigen Wechseln zwischen Tempo 30 und Tempo 50 auf der B37 sei "nicht zielführend" und bringe mehr Lärm als vorher. So sah es auch eine knappe Mehrheit des Gemeinderates von zehn Stimmen bei zwei Enthaltungen. Acht Räte von CDU und Freien Wählern stimmten gegen ein durchgängiges Tempo 30.

Nun wird der Plan einen Monat lang offengelegt. Die Öffentlichkeit wird beteiligt und die Träger öffentlicher Belange - das sind Behörden und Institutionen - werden gehört. Darunter ist auch das Regierungspräsidium, das für die B 37 zuständig ist und damit als "Verursacher" des Lärms gilt. "Es muss der Geschwindigkeitsbegrenzung zustimmen und sie auch umsetzen, da sind dicke Bretter zu bohren", sagte Koehler. "Wir als Stadt haben keine rechtliche Handhabe", verdeutlichte Bürgermeister Volk. "Die Werte sind aber so hoch, dass das Regierungspräsidium als Straßenbaulastträger nicht drum herum kommen wird."