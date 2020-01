Von Dunja Fadel

Meckesheim-Mönchzell. Ein sonniger Wintertag, kurz vor 14.30 Uhr. Langsam wird es voll auf dem Vorplatz des Feuerwehrhauses in Mönchzell. Viele Neugierige sind gekommen, um sich das etwas andere Sportspektakel anzuschauen: Den vierten Wettkampf im Christbaumweitwurf (siehe Hintergrund). Die Anspannung steigt – auch bei mir. "Dabei sein ist alles", der olympische Gedanke, ist mein persönliches Motto, bevor es auch für mich ran an die Tanne geht. Zuvor erhoffe ich mir als blutige Anfängerin ein paar Wettkampftipps von erfahreneren "Christbaumwerfern".

Das Mönchzeller Christbaumwerfen ist Teil der Christbaumsammelaktion der Gemeinde Meckesheim. Es ist an die Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaumwerfen angelehnt, die seit 2007 jährlich im pfälzischen Weidenthal ausgetragen wird. Geworfen wird in vier unterschiedlichen Klassen: Kinder bis zwölf Jahre, Jugendliche von 13 bis 18 Jahren sowie Frauen und Männer. Insgesamt gab es in diesem Jahr 38 Teilnehmer, von denen jeder einen Wurf hatte. Größe und Gewicht der Bäume variieren je nach Kategorie. Die Wurfobjekte wurden aus den rund 180 eingesammelten Bäumen ausgewählt, welche im Anschluss von der AVR umweltfreundlich entsorgt werden. Die Sieger der jeweiligen Kategorie waren in diesem Jahr:

Jan Himberger (6,87 Meter, Kinder)

Sebastian Trotter (8,80 Meter, Jugendliche)

Angela Odenwald (5,30 Meter, Damen)

René Faul (7,93 Meter, Herren) Sie konnten sich über Preise wie Blumen, Sekt, Büchsenwurst oder Spiele freuen. Die Jugendfeuerwehr sammelte mit der Christbaumaktion und dem damit verbundenen Christbaumwerfen Spenden in einer dreistelligen Höhe ein. Diese verwendet sie unter anderem für das kommende Zeltlager. (df)



Die bekomme ich auch – und zwar von keinem geringeren als dem Rekordteilnehmer und Meckesheimer Bürgermeister Maik Brandt. Was er mir erzählt, erinnert mich schlagartig an meine Schulsportzeit. So gibt es vor allem drei altbewährte Techniken, um beim Werfen erfolgreich zu sein: Bei der ersten Technik, nach Vorbild des Hammerwerfers, dreht man die Tanne um die eigene Körperachse und schleudert sie dann mit aller Wucht los. "Der Kugelstoßer", drückt den Baum mit dem Stamm voraus vom Körper weg. Und dann gibt es noch "den Speerwerfer". Er wirft den nadelnden Gesellen im hohen Bogen mit der Spitze voraus.

"Das ist übrigens auch mein Favorit" flüstert Maik Brandt mir zu. Optimalerweise drücke man dabei den Baum beim Loslassen noch mit einer Hand am Stamm weg, um ihm den letzten Schwung zu verpassen. Der Bürgermeister muss es wissen, musste er sich im vergangenem Jahr nur dem Meckesheimer Robin Schüle geschlagen geben.

Genug der Theorie, auf zur Praxis! Noch eine kurze Stärkung aus Bratwurst und Glühwein, dann wird es ernst für mich. Die Jugendfeuerwehr, die die Bäume im Zuge der Christbaumaktion eingesammelt hat, hilft mir noch bei der Auswahl meines Baumes – und los gehts. Anlauf. Wurf. Landung. Messung. 4,33 Meter. Ich habe die Speerwurf-Technik gewählt, bin mit dem Ergebnis allerdings nicht ganz zufrieden und muss feststellen: Das Ganze hört sich leichter an und sieht leichter aus, als es ist. Die Tanne im richtigen Moment loszulassen: Das ist die Herausforderung. Und die habe ich nicht ganz gemeistert. Weil an der Christbaumspitze gemessen wird, landet der Baum im besten Fall senkrecht – und nicht waagrecht wie bei mir. Ich bilde mir ein, den Grund für die "schiefe Lage" zu kennen. Der Baum ist in meinen langen Haaren hängen geblieben und hat deshalb seine Flugbahn geändert. Immerhin reicht es für das solide Mittelfeld in meiner Kategorie.

Besser als ich machen es Lokalmatador Brandt und Amtskollege Marco Siesing aus Eschelbronn beim Höhepunkt des Tages, dem Bürgermeisterduell. Hier punktet der Meckesheimer Rathauschef mit seiner Erfahrung und setzt sich mit 7,58 Metern gegen sein Eschelbronner Pendant und dessen Weite von 6,47 Metern durch. "Das lag definitiv am Heimvorteil", verrät Siesing mit einem Augenzwinkern bei der Wettkampfanalyse den Grund seiner Niederlage. Im nächsten Jahr soll es eine Revanche geben.

Die Zuschauer wird es freuen. Sie sind ebenso begeistert wie Bürgermeister Brandt. Der hat für den Veranstalter nur Lob übrig: "Die Feuerwehr Mönchzell ist wie ein positiver Virus, mit dem sich jeder in der Gemeinde infiziert", erklärt er der RNZ. Viele Mönchzeller Familien hätten mindestens ein Wehrmitglied, auch deshalb ziehe es die Bürger immer wieder zu deren Veranstaltungen, nicht zuletzt zum Christbaumwerfen.

Eine Gaudi, an der auch ich meinen Spaß gefunden habe. Ich nehme mir fest vor: Im nächsten Jahr bin ich wieder dabei. Dann mit Haargummi.