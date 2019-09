Bammental. (cm) "And in the end there is simply love" - "Und am Ende bleibt die Liebe": Diese Zeile schrieb Tamara Prinz zu einem Foto, auf dem sie mit ihrer Mutter vor einem Sonnenuntergang zu sehen ist und das sie im sozialen Netzwerk "Instagram" veröffentlichte. Das war am vergangenen Freitag. Nur zwei Tage später, am Sonntag, verstarb die Bammentalerin - im Alter von gerade einmal 30 Jahren. Die traurige Nachricht veröffentlichten Freunde von Tamara ebenfalls in den sozialen Netzwerken: "Sie hat gekämpft bis zum Ende, jedoch den Kampf gegen den Krebs letztendlich verloren. Sie ist nun endlich erlöst und hat keine Schmerzen mehr", schrieben sie.

Das Schicksal von Tamara Prinz war im vergangenen Frühjahr öffentlich geworden und hatte die ganze Region berührt. Im April 2017 hatte die Bammentalerin im Alter von nur 28 Jahren die Schockdiagnose erhalten, die ihr Leben veränderte: triple negatives Mammakarzinom, eine besonders aggressive Form von Brustkrebs. Zwei Jahre und über 20 Chemotherapien später galt sie als nicht mehr heilbar. Der Krebs hatte sich in ihrem Körper ausgebreitet.

Tamaras große Hoffnung ruhte auf mehreren Therapien - insbesondere aber auf einer neuartigen Immuntherapie aus den USA. Hierfür war die junge Frau, die mit ihrem Freund Robin in Mannheim lebte, auf Spenden angewiesen, da die Krankenkasse diese Therapie nicht bezahlte. Bei der Aktion "Time for Tami" - also "Zeit für Tamara" - kamen binnen weniger Wochen mehrere 10.000 Euro zusammen. In ihrer Heimatgemeinde Bammental fand außerdem ein Benefizkonzert statt und auch der Heidelberger Lions-Club sammelte Spenden. Am Ende waren knapp 100.000 Euro zusammengekommen, die die Therapien ermöglichten. Doch insbesondere die Immuntherapie schlug nicht an. Der Krebs wucherte weiter und machte weitere Behandlungen notwendig.

Tamara hielt die Öffentlichkeit im Internet stets auf dem Laufenden. Damit wollte sie anderen Krebspatienten Mut machen und Menschen wachrütteln. "Seid dankbar, lebt und tut vor allem das, was euch glücklich macht und zwar heute anstatt morgen", schrieb Tamara einmal. Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 2. Oktober, um 15 Uhr auf dem Waldfriedhof in Bammental statt.