Dossenheim. (cb) Seit 2005 haben immer wieder einmal ältere Dossenheimer, die das Dritte Reich noch selbst miterlebt haben, der RNZ davon berichtet. Manch einer wurde jedoch recht einsilbig, wenn dabei das Schicksal der jüdischen Minderheit (gerade einmal 0,1 Prozent der damaligen Einwohnerschaft) zur Sprache kam. Mitteilsamer waren zwei inzwischen verstorbene Augenzeugen, die zwar in Dossenheim aufgewachsen waren, zum Zeitpunkt des Gesprächs aber längst nicht mehr am Ort wohnten. Sie waren schon Jahrzehnte zuvor ins Nachbarstädtchen Schriesheim umgezogen, wo man früh damit begonnen hat, die örtliche NS-Vergangenheit aufzuarbeiten. Am 10. November 1938 waren die beiden noch Kinder und hatten von der gegenüberliegenden Seite der heutigen Bundesstraße 3 gesehen, was in der Handschuhsheimer Landstraße 6 vor sich ging (siehe Artikel rechts).

Edelbert Lorenz (1933-2008) wohnte vor 80 Jahren in der Schwabenheimer Straße. Er erzählte 2005: "Ich wundere mich, dass dieses düstere Kapitel unserer Geschichte heute offenbar nur an meinem jetzigen Wohnort Schriesheim ein Thema ist. Hat es damals in Dossenheim etwa keine Juden gegeben, und ist da in der sogenannten ‚Kristallnacht‘ wirklich gar nichts passiert? Doch, da ist durchaus etwas passiert! In Dossenheim war das allerdings nicht nachts. Es war draußen heller lichter Tag, als ich, damals ein kleiner Knirps von gerade einmal fünf Jahren, an der Chaussee stand und mit eigenen Augen gesehen habe, wie schräg gegenüber vom OEG-Bahnhof SA-Männer die Wohnungseinrichtung der jüdischen Familie Oppenheimer vom Balkon aus auf die Fahrbahn warfen."

Inge Seufert, geborene Weber (1929- 2009) wohnte 1938 mit ihrer Familie östlich der Landstraße, in der Beethovenstraße. Sie erzählte 2006: "Am Tag nach der sogenannten ‚Kristallnacht‘ stand ich mit meiner Freundin Rösel aus der Goethestraße auf der Ostseite der Chaussee, von wo aus wir auf die Westseite zum Haus Oppenheimer hinüberschauten. Alles lag auf der Straße: Wäsche, Möbel, sogar Spielzeug, lauter schöne Sachen, und es war sehr schmerzlich für uns Kinder, dass wir nichts davon mitnehmen durften. Als wir Kinder die Erwachsenen fragten, was denn geschehen sei, hat man uns nur gesagt, ‚Die sind jetzt abgeholt worden!‘ Wir dachten, die haben etwas angestellt, weil man doch nur abgeholt wurde, wenn man etwas angestellt hatte. Danach haben wir von der Familie Oppenheimer nie wieder etwas gesehen oder gehört. Wenige Tage davor war ich sogar noch dort gewesen, um von der Schule aus Postkarten für einen guten Zweck zu verkaufen. Die beiden Frauen nahmen welche ab, haben mir sogar etwas mehr Geld gegeben, als es gekostet hat, und obendrein noch ein Stück Matze (das ist ungesäuertes jüdisches Brot) - als Kind hat man sich immer gefreut, wenn man etwas zu essen geschenkt bekommen hat."

Während diese ehemaligen Dossenheimer noch zu Lebzeiten davon erzählten, was sie damals als Kinder gesehen hatten, dürften die meisten anderen Zeitzeugen jener schlimmen Ereignisse vom November 1938 ihre Erinnerungen daran mit ins Grab genommen haben. Denn nach dem verlorenen Krieg wollten auch in dem Bergstraßendorf viele Menschen, die noch mal mit dem blauen Auge davongekommen waren, nicht mehr allzu viel von dem wissen, was vor 1945 geschehen war.