In Meckesheim läutet am Dienstagabend der FC-Rock den Tag der deutschen Einheit am Mittwoch ein. Foto: A. Dorn

Region Heidelberg. (aham) Der Tag der deutschen Einheit steht vor der Tür - damit ganz viele Möglichkeiten. Was am Mittwoch, 3. Oktober, und an dessen Vorabend in der Region rund um Heidelberg geboten ist, hat die RNZ - sofern bekannt - zusammengetragen.

Bammental

Orchesterserenade: Schon im Jahr der Wiedervereinigung gab es ein kleines Konzert und seit 1989 gab es keine Unterbrechung: Daher findet nun am Tag der deutschen Einheit die 30. Jubiläumsausgabe der Bammentaler Orchesterserenade statt. Auf Einladung des Kulturrings und der Gemeinde tritt die Kurpfalzphilharmonie aus Heidelberg auf. 40 Musiker spielen ab 17 Uhr in der Elsenzhalle Werke aus drei Epochen. Karten im Vorverkauf gibt es im Bürgerbüro des Rathauses, bei der Buchhandlung Staiger, Tabakwaren Beck und den Banken in Bammental.

Kreativwerkstatt: Groß und Klein können am Feiertag im Familienzentrum kreativ werden. Von 15 bis 18 Uhr können Kinder unter Anleitung Schönes schaffen. Ab 19 Uhr ist Basteln und Nähen für Erwachsene angesagt.

Leimen

Schlachtfest: Fleischspezialitäten serviert die St. Ilgener Awo zum Tag der deutschen Einheit. Ab 11 Uhr findet im Pfalzgarten das Schlachtfest statt. Die Wurstsuppe wird zu Beginn des Festes in der Kurpfalzstraße 5-7 kostenlos ausgegeben. Dazu muss man nur einen Behälter mitbringen.

Meckesheim

FC-Rock: "Barbed Wire" bringt die Region schon vor dem Feiertag zum Feiern. Die Showband ist am Dienstag beim FC-Rock in der Auwiesenhalle dabei. Feuerelemente und Lasertechnik kommen bei Hits von Rammstein bis Lady Gaga zum Einsatz. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Ab 20.30 Uhr legt die Gruppe "Rockabout Aces" mit Klängen von AC/DC, Bon Jovi und Tina Turner los. Karten im Vorverkauf gibt es im Internet unter www.fc-rock.de. > Politisches Weißwurstessen: Die CDU lädt am Tag der deutschen Einheit auf den Marktplatz ein. Ab 11 Uhr steigt dort das "Politische Weißwurstessen". Angekündigt haben sich auch die Abgeordneten aus Bund und Land sowie Bürgermeister Maik Brandt.

Neckargemünd

THW kennenlernen: Das Technische Hilfswerk (THW) öffnet am Tag der deutschen Einheit seine Pforten. Von 10 bis 16 Uhr kann jeder Interessierte einen Blick in die neuen Gebäude in der Kurpfalzstraße 37 werfen. Dazu gibt es Vorführungen, jeweils zur vollen Stunde berichten Mitglieder über ihre Aufgaben. Ab 10.30 Uhr gibt es zudem ein Weißwurstfrühstück, zur Mittagszeit werden dann hausgemachter Erbseneintopf und Gegrilltes serviert und am Nachmittag wartet ein Kuchenbuffet. Für ein Kinderprogramm ist auch gesorgt.

Geführte Wanderung: Eine Tour auf dem Neckarsteig hat die Stadt zum Feiertag organisiert. Mit Peter Welker vom Odenwaldklub geht es um 11 Uhr am Parkplatz Sinnenpfad los. Die Teilnehmer werden gebeten, für die etwa 12,6 Kilometer lange Strecke Verpflegung und wetterfeste Kleidung mitzunehmen. Schließlich sind bis nach Heidelberg 600 Höhenmeter zu überwinden.

Burgführung: Armin Fenner kennt sie alle: die Geheimnisse der Burg Dilsberg. Am Tag der deutschen Einheit verrät er sie. Denn ab 15 Uhr gibt er nämlich eine Führung. Treffpunkt ist im Innenhof.

Rock-Session: Die Band "Keep Shakin’" tritt bereits am Dienstag im Alten E-Werk auf. Auf Einladung des Arbeitskreises Kultursommer halten die Musiker ab 20 Uhr eine Rock-Session mit Rock- und Blueshits aus fünf Jahrzehnten. Übrigens: Wer in Kleidung aus den 60er, 70er oder 80er Jahren erscheint, nimmt an einer Preisverleihung teil.

Neckarsteinach

Herbstfest: Die CDU der Vierburgenstadt lädt zum Herbstfest am Tag der deutschen Einheit. Dabei tischt sie im Schönauer Hof ab 12 Uhr Gulaschsuppe, Braten und mehr auf. Die Politprominenz hat ihr Kommen schon zugesagt: So wollen der Bundestagsabgeordnete Michael Meister sowie die Landtagsabgeordnete Birgit Heitland kommen.

Nußloch

Pferdesporttage: Die Nußlocher Pferdesporttage stehen vor der Tür. Das Hallenturnier beginnt schon am Tag der deutschen Einheit. Da wird auf der Reitanlage in der Lichtenau von 10 bis circa 17 Uhr um den "Schulreiter-Cup" gekämpft. Von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Oktober, kommen die Profis zum Reit-, Fahr- und Pferdezuchtverein. Freitags finden die Dressur- und Springprüfungen von 10 bis 19 Uhr statt, samstags von 10 bis 20 Uhr und sonntags von 9 bis 16 Uhr. Ein Höhepunkt ist natürlich das S-Springen am Sonntag, also wenn Ross und Reiter in der höchsten Schwierigkeitsklasse antreten. Auch rund um den Reitplatz ist viel geboten.

Kürbisfest: Der Naturschutzbund (Nabu) Leimen-Nußloch richtet am Feiertag ein Kürbisfest aus. Auf dem Grillplatz Brunnenfeld, also in der Nähe des Ortsausgangs Richtung Maisbach, werden von 12 bis 17 Uhr Kürbissuppe und andere Leckereien aufgetischt. Zudem stehen 100 Kürbisse zum Aushöhlen und Schnitzen bereit.

Bläsermusik: Mit einem Konzert lockt der evangelische Posaunenchor am Mittwoch in die evangelische Kirche. Ab 16 Uhr erklingt Bläsermusik, in der Pause werden Getränke ausgeschenkt.

Sandhausen

Weißwurst und Musik: Mit einem Weißwurstfrühstück und Musik von Sascha Krebs sowie von Rainer und Vanessa Kraft feiert die SPD den Tag der deutschen Einheit. Das Fest auf dem Lège-Cap-Ferret-Platz beginnt um 11 Uhr. Das Trio Kraft und Krebs lässt es ab 15.30 Uhr auf der Bühne krachen.

Wilhelmsfeld

Oktoberfest: "O’zapft is!" heißt es am Mittwoch um 10 Uhr. Denn der Automobilsportclub veranstaltet ein Oktoberfest auf dem Rizalplatz. Wobei zugegebenermaßen das Fass erst um 11 Uhr angestochen wird durch Bürgermeister Christoph Oeldorf. Für Wies’n-Stimmung sorgt das "Celebration-Duo", auch gibt es Gaudi beim Maßkrugschieben und beim Nägelschlagen. Und bayerische Schmankerl wie Weißwürste, Krustenbraten oder Knödel dürfen nicht fehlen.