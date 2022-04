Sandhausen. (luw) Der Fußball-Zweitligist SV Sandhausen (SVS) soll zwei weitere Trainingsplätze bekommen, der FC Sandhausen zieht um und der Tennisclub 1970 (TC) erhält eine neue Anlage: Das ist zusammengefasst das Ergebnis einer Abstimmung des Gemeinderats am Montagabend. Ob damit die Stadionneubau-Pläne des SVS endgültig vom Tisch sind, bleibt noch offen.

16 Räte inklusive Bürgermeister Hakan Günes stimmten für den Grundsatzbeschluss, den der Rathauschef bekanntlich vor vier Wochen als Kompromiss in dem seit über drei Jahren währenden Streit um die Erweiterung des SVS präsentiert hatte. Vier Ratsmitglieder – drei von GAL und eins von FDP – stimmten gegen den Vorschlag der Verwaltung.

Günes betonte noch einmal, dass mit dieser Variante das Sportzentrum nachhaltig umgestaltet werde und davon "alle Vereine" profitieren würden. Der Beschluss sieht vor, dass der SVS-Nachbar FC Sandhausen auf die andere Seite der Jahnstraße ins Walter-Reinhard-Stadion zieht und der ebenfalls benachbarte TC eine neue Anlage wenige Meter weiter nördlich auf der bisherigen Fläche des FC erhält. Weil der Fußball-Zweitligist bisher das – dann vom FC belegte – Walter-Reinhard-Stadion mitnutzt und einen Bedarf von zwei weiteren Trainingsplätzen angemeldet hatte, würden drei neue Sportplätze direkt am BWT-Stadion entstehen: zwei durch die Verlagerung von TC beziehungsweise FC und einer im Waldschutzgebiet Schwetzinger Hardt. Im Zuge dessen werden also – an anderer Stelle wieder aufzuforstende – Bäume gefällt, wogegen die GAL bis zum Schluss protestierte.

Noch offen ist, was dieser Beschluss für den SVS bedeutet, der seit Januar für den Neubau eines Stadions bei den Sandhäuser Höfen an der Autobahn A5 geworben hatte. Rathauschef Günes hatte Ende März der Bitte des Clubs, sich als Gemeinde finanziell an diesem Projekt zu beteiligen, eine Absage erteilt. SVS-Präsident Jürgen Machmeier kündigte daraufhin an, die alleinige Finanzierung eines Stadionneubaus zu prüfen. Das Ergebnis dieser Prüfung war zuletzt noch offen. Ob man sich im Club nun doch mit der jetzt auf den Weg gebrachten "kleinen Lösung" zufriedengibt und stattdessen aufgrund von Auflagen der Deutschen Fußball Liga (DFL) das bestehende BWT-Stadion umbaut, dürften die nächsten Wochen zeigen.