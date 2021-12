Neckargemünd. (cm) Wie geht es weiter mit dem umstrittenen Neubauvorhaben im Ortsteil Rainbach? Bekanntlich sollte der Gemeinderat einen Aufstellungsbeschluss zu einem städtischen Bebauungsplan für einen großen Teil des Weilers fassen – und somit auch für das Areal der früheren Gaststätte, auf dem der Investor RED vorrangig eine Wohnbebauung plant. Die Planung war wegen ihrer schiffsrumpfartigen Gebäude und ihrer Massivität auf Widerstand gestoßen. Jedoch: Der Aufstellungsbeschluss wurde vor wenigen Wochen auf Antrag von CDU und Grünen mit 14 zu 13 Stimmen gekippt.

Die Abstimmung hatte für einen Paukenschlag gesorgt. Im Vorfeld hatte es einen nicht-öffentlichen Runden Tisch mit Investor und Vertretern aller Fraktionen gegeben, bei dem der Investor eine geänderte Planung ohne die "Schiffchen" vorstellte. Das Ziel ist eine Bebauung ohne Bebauungsplan, die sich an den Paragrafen 34 und 35 des Baugesetzbuches orientiert.

Nun stellten die bei der Abstimmung unterlegenen Freien Wähler einen neuen Antrag. FW-Stadtrat Steffen Wachert reichte den Antrag ein und bat Bürgermeister Frank Volk darum, dass dieser bereits in der nächsten Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 16. Dezember, auf die Tagesordnung gesetzt wird. "Wir beantragen, einen Mitarbeiter des Baurechtsamtes Heidelberg, gerne den Amtsleiter Herrn Schmidt, zu einer nicht-öffentlichen Sondersitzung des Gemeinderats einzuladen", heißt es in dem Schreiben. "Wir möchten das Thema ,Vor- und Nachteile für die Stadt beziehungsweise den Investor zum Bauen nach Paragraf 34 beziehungsweise 35 im Gegensatz zum Aufstellen eines eigenen Bebauungsplans in der Rainbach’ besprechen beziehungsweise näher erörtert haben und zu diesem Thema direkte Fragen stellen." Weiter beantrage man, hierzu Vertreter der Bürgerinitiative als Zuhörer ohne Rederecht einzuladen.

"Wir hätten gerne aus erster Hand einige Fragen beantwortet, die für unsere Entscheidung(en) bezüglich der weiteren Vorgehensweise in der Rainbach maßgeblich sind", sagt Wachert. Zudem würde eine Sondersitzung mit ausreichend Zeit für die Beantwortung der vorher bereits angedachten Fragen sicherstellen, dass zu diesem Thema alle Gemeinderäte gleichen Wissensstand hätten. "Nur so können wir nach bestem Wissen und Gewissen für die Stadt entscheiden", so Wachert. "Mit diesem Wissensstand könnten auch die Argumente des Investors, bei einem weiteren Runden Tisch, besser eingeordnet werden."

Wachert hofft nun, dass der Antrag zumindest nicht-öffentlich noch behandelt wird, obwohl die Tagesordnung für die Sitzung bereits feststeht. "Ich bin froh, dass das Baurechtsamt mir signalisiert hat, dass jemand bereit ist, zu uns zu kommen", erklärt er.