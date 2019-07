Neckarsteinach. (iz) "Für die Beteiligung der Bürger an der Finanzierung von sanierungsbedürftigen Straßen gibt es drei Möglichkeiten", erklärte Matthias Schimpf. "Die Einmalzahlung der Anlieger, die wiederkehrenden Straßenbeiträge und die Nichtbeteiligung der Bürger." Der Grünen-Fraktionsvorsitzende aus Lorsch, der zehn Jahre lang Dezernent für Finanzen und Beitragswesen in der Stadt Bensheim war, wurde vom Neckarsteinacher Grünen-Ortsverband ins Bürgerhaus "Zum Schwanen" eingeladen, um über die Möglichkeiten dieser Beiträge zu informieren. Über diese wird zur Zeit im Neckarsteinacher Parlament diskutiert.

Schimpf stellte klar, dass eine Kommune jede kommunale Straße, die älter als 20 Jahre ist, sanieren darf - auch ohne Zustimmung der Anlieger. Diese hätten auch kein Recht auf Widerspruch. Dann ging er auf die verschiedenen Abrechnungsmöglichkeiten ein:

> Erste Möglichkeit: Die Sanierungskosten werden nur auf die Anlieger der gerade sanierten Straße verteilt, so wie es jetzt in Neckarsteinach gehandhabt wird. Der Prozentsatz der Anliegerbeteiligung richtet sich nach der Verkehrsbelastung der Straße. Bei überwiegendem Durchgangsverkehr zahlen die öffentliche Hand 75 Prozent und der Grundstücksbesitzer 25 Prozent. Bei überwiegendem Anliegerverkehr ist es genau umgekehrt. Es gibt aber auch Zwischenlösungen. Dabei können für die Anlieger durchaus vier- bis fünfstellige Beträge entstehen, die zu Widerspruch und Ärger führen.

> Zweite Möglichkeit: Auf der Suche nach einer gerechteren Lösung kamen die "wiederkehrenden Straßenbeiträge" ins Spiel, die das Land Rheinland-Pfalz bereits eingeführt hat und die jetzt auch Thema in Neckarsteinach sind. Dabei werden größere, räumlich ähnliche Abrechnungsgebiete gebildet; und wenn in diesem Abrechnungsgebiet eine Straße erneuert wird, werden alle Grundstücksbesitzer dieses Bereichs - gemessen an seiner Grundstücksfläche - zur Kasse gebeten. Dadurch werden die Kosten natürlich auf mehr Schultern verteilt, was sich zunächst sehr gut anhört. Der Referent machte aber klar, dass dieses System durchaus seine Tücken hat.

Es gibt nämlich eine spezielle "Verschonungsregelung" für Grundstückseigentümer, die nicht zu diesen Kosten herangezogen werden dürfen. Nicht zahlen müssen Eigentümer von Neubauten, die gerade erst Erschließungskosten gezahlt haben, sowie Eigentümer, die erst vor Kurzem (bis 15 Jahre) für eine andere Maßnahme bezahlt haben. Und schließlich werden auch Hausbesitzer, die in noch nicht endausgebauten Straßen leben, nicht beteiligt. Das kann dazu führen, dass nur noch weniger als 50 Prozent der Eigentümer zahlen müssen. Außerdem, so Schimpf, sei dieses Prinzip mit komplizierten Berechnungen und einer außergewöhnlichen Belastung der Verwaltung verbunden.

> Dritte Möglichkeit: Die Gemeinde kann völlig auf Straßenbeiträge verzichten. Das bedeutet aber, dass die meist sechsstelligen Kosten durch Einsparungen oder durch die Erhöhung von Steuern, oft der Grund- oder Gewerbesteuer, ausgeglichen werden müssen.

Immer wird also der Bürger belastet. In der Diskussion ging es darum, ob die Stadt ein Straßenzustandskataster aufgestellt habe, was verneint wurde. Klar wurde auch: Wenn in einer Straße auch die Wasser- und Kanalleitungen erneuert werden müssen, muss der Bürger zweimal zahlen. Und bei den wiederkehrenden Straßenbeiträgen kann es vorkommen, dass ein Eigentümer schon für mehrere Straßen gezahlt hat, die eigene Straße aber noch nicht saniert ist. "Ich kann nur raten, entweder die bisherigen einmaligen Beiträge beizubehalten oder die Beiträge ganz abzuschaffen", sagte Schimpf. "Die wiederkehrenden Beiträge bringen Unfrieden ohne Ende."