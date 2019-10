Schönau/Wilhelmsfeld. (aham) Ein Stromausfall hat am Dienstagabend in Wilhelmsfeld und Teilen von Schönau die Lichter ausgehen lassen. Wer ab 18 Uhr das Abendessen kochen oder fernsehen wollte, schaute in die Röhre.

Wie eine Sprecherin des Stromversorgers „Netze BW“ auf RNZ-Nachfrage erklärte, waren zwei Störungen im Erdkabelnetz die Ursache.

Der erste Fehler war schnell gefunden: zwischen der Umspannstation in der José-Rizal- und der Johann-Wilhelm-Straße in Wilhelmsfeld. Daher gab’s im Luftkurort ab 19 Uhr wieder Strom.

Dagegen mussten sich die Schönauer gedulden, da sich das Lokalisieren des zweiten Kabelfehlers schwieriger gestaltete. Letztlich konnte er zwischen Triebweg und Zisterzienserstraße geortet werden, sodass Schönau ab 19.37 Uhr wieder Strom hatte.

Update: 15. Oktober 2019, 20 Uhr