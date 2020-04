> Die Krauth-Gruppe wurde im Jahr 1956 im Gasthaus "Zur Rose" in der Bahnhofstraße in Meckesheim gegründet. Damals befand sich noch eine Tankstelle auf dem Areal, die Reparaturgarage gibt es heute noch. Nach zwei Jahren wechselte das Autohaus auf das heutige und etwa 100 Meter entfernte Areal zwischen der Zuzenhäuser Straße und der Bundesstraße B 45. Von Meckesheim aus wuchs das Unternehmen zum führenden BMW-Händler der Region um die weiteren Standorte in Sinsheim, Heidelberg, Hockenheim, Walldorf und Mosbach. "In all unseren Häusern wurde in den vergangenen Jahren die neueste Architektur, Produkt-Präsentation und Arbeitsplatzgestaltung von BMW und Mini bis ins Detail umgesetzt", teilte das Unternehmen mit. "Zum Beispiel wurde unser Mini-Showroom in Heidelberg für die beste Markeninszenierung ausgezeichnet", so BMW Krauth weiter. Zuletzt wurde das Walldorfer Autohaus komplett umgebaut und als einziges Autohaus in Deutschland mit dem "Future Award Next 100" für seine Nachhaltigkeit und den Einsatz ressourcenschonender Technologien prämiert. (cm)

