Von Christoph Moll

Neckargemünd. Was läuft gut, was schlecht im Zentrum der Stadt am Neckar? Was könnte getan werden, um die Situation der Innenstadt zu verbessern? Diese Fragen sollen in den kommenden Wochen beantwortet werden. Denn Neckargemünd hat den Zuschlag für das Projekt "Innenstadtberater" bekommen, das die Lage unter die Lupe nimmt. "Wir haben uns für das Förderprogramm beworben, das sich an Kommunen zwischen 10.000 und 50.000 Einwohner richtet", berichtete Bürgermeister Frank Volk in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. "Wir hatten uns keine Hoffnungen gemacht, aber uns dann sehr über den Zuschlag gefreut."

Timo Cyriax von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar erläuterte das Projekt. "Wir beobachten, dass es die Innenstädte immer schwerer haben", berichtete er. "Vieles verlagert sich in den Außenbereich." Die Corona-Pandemie habe die Lage für das Gewerbe noch verschärft. Es werde immer schwieriger, am Markt zu bestehen. Deshalb gebe es das kostenlose Förderprogramm des Landeswirtschaftsministeriums, das in der hiesigen Region von der IHK umgesetzt werde. Am Anfang stehe eine Analyse der Innenstadt. Im Anschluss sollen die Stärken noch besser genutzt und es soll "an den Herausforderungen gearbeitet" werden. Ziel sei eine attraktivere Innenstadt. "Wir können moderieren und organisieren, aber nicht die Wirtschaftsförderung vor Ort ersetzen", betonte Cyriax. "Und wir können helfen, Maßnahmen umzusetzen."

Eine Begehung der Innenstadt habe bereits stattgefunden, berichtete Cyriax. "Wir haben uns die Angebote von Handel und Dienstleistungen angeschaut und analysiert, was positiv und negativ auffällt." Dies erfolge auch digital. "Wir prüfen, ob Unternehmen im Netz präsent sind oder es einen digitalen Leerstand gibt", so der Fachmann.

Am kommenden Samstag, 14. Mai, sollen Passanten auf dem Hanfmarkt und am Neckarlauer nach den Stärken und Schwächen der Innenstadt aus Kundensicht befragt werden. Man wolle aber auch wissen, warum Einwohner hier nicht einkaufen. Deshalb gebe es eine Onlinebefragung, um diesen Personenkreis zu erreichen. Außerdem werde mit "Akteuren aus ausgewählten Branchen" gesprochen. Anschließend erhalte man ein genaues Bild über Stärken und Schwächen.

Es werde aber auch ein Blick auf allgemeine Strukturdaten wie die Einwohnerzahl und das Marktgebiet geworfen. "Wir achten auf Immobilien und Leerstände sowie die Erreichbarkeit der Innenstadt mit Bus, Bahn, Auto, Fahrrad und zu Fuß", so Cyriax. Themen seien auch, wie Touristen ins Zentrum gelangen, wie hoch Attraktivität sowie Aufenthaltsqualität sind und wie Veranstaltungen und Wochenmarkt ankommen.

"Wenn der Check abgeschlossen ist, wollen wir gemeinsam daran arbeiten, wichtige Themen für die Innenstadt zu identifizieren", so der Experte. Handlungsfelder würden festgelegt und es werde geklärt, was überhaupt finanziell und personell möglich sei. Man werde auch dabei unterstützen, in den Genuss von Förderprogrammen zu kommen.

Bürgermeister Volk sprach von einem "tollen Projekt". In Weinheim und Hockenheim sei dieses weiter, aber schon die ersten Schritte in Neckargemünd seien spannend gewesen. So habe man erst einmal festgelegt, wo die Innenstadt überhaupt anfange und aufhöre. Voraussetzung hierfür sei ein "durchgängiger Geschäftsbestand". "Wir hätten am liebsten ganz Neckargemünd untersucht", so Volk. Nun gehe es aber um den Bereich zwischen Bahnhof und Stadttor.