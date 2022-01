Sandhausen. (luw) Mit Spannung erwartet wird der Informationsabend des sportlich derzeit strauchelnden Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen (SVS) am morgigen Donnerstag. Der Club lädt ins BWT-Stadion am Hardtwald ein und will seine "notwendigen Erweiterungspläne im Bereich

Sandhausen. (luw) Mit Spannung erwartet wird der Informationsabend des sportlich derzeit strauchelnden Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen (SVS) am morgigen Donnerstag. Der Club lädt ins BWT-Stadion am Hardtwald ein und will seine "notwendigen Erweiterungspläne im Bereich Nachwuchsleistungszentrum sowie seine Sicht auf einen möglichen Stadionneubau noch einmal ausführlich vorstellen, bevor in dieser Angelegenheit seitens des Gemeinderates in Sandhausen eine Entscheidung gefällt wird", heißt es in einer Mitteilung. Angesichts der seit fast drei Jahren laufenden, ebenso emotionalen wie inzwischen komplexen Diskussionen um dieses Thema beantwortet die RNZ im Vorfeld die wichtigsten Fragen:

Was geschieht am Donnerstagabend? SVS-Präsident Jürgen Machmeier wird in einer "ausführlichen Präsentation die verschiedenen Optionen aus Sicht des SVS" darstellen, wie der Club erklärt. Bekanntlich hatte man im Dezember zu dem Infoabend eingeladen, Besucher mussten sich anmelden. Die Maximalzahl von 80 Gästen wurde erreicht, wie SVS-Pressesprecher Markus Beer mitteilte. Die Veranstaltung findet unter 2G-plus-Regeln gemäß den aktuellen Corona-Vorgaben des Landes ab 18 Uhr im "Business Turm" des BWT-Stadions statt. Zusätzlich wird sie im Internet übertragen (siehe "Info" am Textende); Zuschauer sollen dabei auch von zu Hause aus per Chat-Funktion die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Machmeier will diese beantworten. "Probleme mit der Serverkapazität" würden nicht erwartet, so Beer auf Nachfrage.

Warum ist die Veranstaltung so wichtig? Natürlich wird am Donnerstag in der Angelegenheit nichts entschieden – hierfür ist allein der Gemeinderat zuständig. Doch spannend dürfte es allein schon deswegen werden, weil der SVS inzwischen zwei verschiedene "Stadionvarianten" verfolgt, von denen bisher lediglich eine offiziell bekannt ist. Denn zunächst hatte ein Runder Tisch mehrere Erweiterungsvarianten erarbeitet, darunter eine für einen Stadionneubau auf einem Acker an der Autobahn A5. Doch nur zwei Monate nach deren öffentlicher Präsentation stellte Machmeier im November 2021 überraschend in nicht-öffentlicher Gemeinderatssitzung eine weitere, "abgespeckte" Stadionvariante vor. Die RNZ erfuhr hinterher, dass diese veränderte – ebenso wie die ursprüngliche – Option zwar weiterhin den Neubau einer Arena an der A5 vorsieht. Hier wären aber nur noch zwei statt wie bisher fünf weitere Trainingsplätze geplant. Der Jugendbereich würde dann auf dem derzeitigen Clubgelände trainieren, das für die ursprüngliche Stadionvariante abgerissen werden und einem Wohngebiet weichen würde. Dieses Wohngebiet würde im Zuge der "abgespeckten" Stadionvariante kleiner ausfallen. Neben diesen beiden "großen Lösungen" sind weiterhin mehrere Varianten zum Bau zweier zusätzlicher Sportplätze am BWT-Stadion im Spiel.

Wer kommt zu dem Informationsabend? Größtenteils dürften Fans des SVS anwesend sein. Laut dem Club wurden zudem "Bürgermeister Hakan Günes sowie die Mitglieder des Gemeinderates ebenso wie die Verantwortlichen der benachbarten Vereine FC Sandhausen und TC 1970 Sandhausen" eingeladen. Günes kündigte bekanntlich schon an, die Veranstaltung zu besuchen. Die CDU will größtenteils per Video zuschauen, wie Fraktionssprecher Uwe Herzog sagte. Dessen SPD-Pendant Thorsten Krämer wird selbst vor Ort sein, während die FDP den Abend weder in Präsenz noch per Video verfolgt: "Im Grunde genommen interessiert uns das nicht, weil wir ja alles schon mehrfach am Runden Tisch und in nicht-öffentlichen Gemeinderatssitzungen besprochen haben", so Fraktionssprecher Ernst Klinger. Von der GAL will sich Beate Würzer digital zuschalten. Auch FC- und Tennisclub-Verantwortliche werden per Internet zugucken. Und die Bürgerinitiative "Pro Waldschutz" (BI)? Sie hatte 2019 die Suche nach Alternativen verursacht, indem sie gegen gegen Rodungspläne im Waldschutzgebiet Schwetzinger Hardt – und damit gegen die ursprünglichen SVS-Erweiterungspläne – protestierte. "Wir gehen nicht hin", sagt BI-Sprecherin Petra Weiß. Erstens sehe sie "das Waldschutzgebiet durch diese neue Stadionvariante nicht betroffen"; und zweitens wolle man der "momentanen Corona-Lage" begegnen. Vielleicht werde sie per Internet zugucken, so Weiß.

Info: Unter diesen beiden Links wird die Veranstaltung am Donnerstag ab 18 Uhr übertragen: https://www.youtube.com/c/SVSandhausen1916ev und https://www.facebook.com/SVSandhausen1916eV

[-] Weniger anzeigen