Von Werner Popanda

Leimen-St. Ilgen. "Auf welchem Platz sind wir?" Genau so lautet laut Lehrerin Katrin Hechler derzeit die allererste Frage, die die Dritt- und Viertklässler der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) beim Betreten des Schulgebäudes stellen. Dabei geht es darum, welchen Platz die eigene Schulklasse in einem bundesweiten Wettbewerb namens "step kickt!" einnimmt. Hierbei handelt es sich um einen noch bis zum 17. Juni laufenden interaktiven Schritte-Wettbewerb. Sein Ziel: Kinder zu mehr Bewegung im Alltag motivieren.

Gemeinsam durchgeführt wird dieser Wettbewerb von der Cleven-Stiftung des einstigen Metro-Finanzchef Hans-Dieter Cleven und der gemeinnützigen Stiftung der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Als konkretes Ziel nennen die Wettbewerbsmacher, "Kinder auf attraktive Art und Weise für einen aktiven Lebensstil und gesunde Ernährung zu begeistern". Geschehen soll dies in Kooperation mit Vereinen der drei deutschen Fußball-Profiligen, im Falle der GSS mit dem SV Sandhausen. Laut Christoph Erbelding von der SVS-Presseabteilung waren diverse Grundschulen in der Region angeschrieben worden und die St. Ilgener hatten als erste ihr Mitmachinteresse bekundet.

Zum Auftakt des Wettbewerbs erhielten die 174 teilnehmenden Dritt- und Viertklässler Mitte April kostenlos Fitnessarmbänder, die die körperliche Aktivität in Form zurückgelegter Schritte messen. Anschließend ist vorgesehen, die Anzahl der Schritte eigenständig auf der "step kickt!"-Internetseite auszulesen und in einem virtuellen "Klassenschrittkonto" zusammenzutragen.

Da auf der Internetseite nur die Gesamtschrittzahl des Klassenverbunds angezeigt wird, können keine Rückschlüsse auf einzelne Schüler gezogen werden. Die "Tracker" erfassen auch nicht die GPS-Position der Kinder, sondern lediglich die Schrittaktivität – womit nicht zuletzt auch aktuellen Datenschutzgesetzen Rechnung getragen werde.

Schlussendlich münden die "Klassenschrittkonten" der Klassen von gut 1700 Schülern im Bundesgebiet in eine "Schritte-Meisterschaft". Damit auch kleinere Klassen eine Siegchance erhalten, werden die gesammelten Schritte in Abhängigkeit der Schüleranzahl mit einer Formel in eine Punktewertung umgerechnet, anhand derer die Ergebnistabelle geführt wird.

Da nunmehr der Grund für die Frage "Auf welchem Platz stehen wir?" klar ist, sollte auch noch einer der "step kickt!"-Teilnehmer zu Wort kommen: Etwa der zehnjährige Noah aus der "Mars"-Klasse, dessen Rekord in Sachen Schritte pro Tag nach eigenem Bekunden bei 32.000 liegt. Bei einigen dieser Schritte muss es sich allerdings um Laufschritte gehandelt haben. Schließlich ist er begeisterter Kicker – und zwar beim FC Badenia St. Ilgen im Mittelfeld oder am rechten Flügel.

Seine Lehrerin Simone Friedrich, die an der GSS den "step kickt!"-Wettbewerb koordiniert, sprach jedenfalls davon, dass diese Konkurrenz nicht nur Abwechslung in den Schulalltag bringe. Sondern gerade "im Pandemiejahr ein enormes Highlight ist". Und das nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für deren Eltern. Denn "‚step kickt!‘ schwappt auf die Eltern mit über".