Von Sabine Geschwill

Leimen-St. Ilgen. Kein Rathaussturm, kein Ordensfest, keine Prunksitzung: Die Corona-Pandemie hat landauf, landab der Fastnachtskampagne einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Der St. Ilgener Karnevalclub KC Frösche macht da keine Ausnahme. "Wir haben aber keine Online-Prunksitzung oder dergleichen geplant, denn wir finden, es ist nicht dasselbe wie eine echte Prunksitzung in der Kurpfalzhalle", erklärt Sitzungspräsident Ralph Panzer.

Gleichwohl: Untätig war die Frösche-Vorstandschaft nicht. Die Corona-Auswirkungen wollten sie in origineller Form festhalten. Daher haben sie sich einen närrischen sogenannten Button als "Corona-Ersatz-Orden" überlegt. "Unsere Mitglieder sollen in dieser Zeit nicht leer ausgehen und ein Andenken an diese außergewöhnliche und hoffentlich einmalige Kampagne haben", sagte Panzer. "Den Button hat unser erster Vorsitzender Stefan Riemensperger selbst am PC gestaltet und online bestellt." Geordert wurden 300 Stück.

Der närrische Anstecker des Karnevalclubs ist etwas größer als übliche Buttons, ein virtuelles Großformat gibt es ebenfalls. Der Pandemie-Not-Orden trägt ein treffendes Motto: "Corona tobt sich überall aus, deswegen fällt die Kampagne aus". Dazu gibt es einen Frosch mit Mund-Nasen-Schutzmaske.

Den Anstecker bekommen alle aktiven Mitglieder sowie die Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren des Vereins als Andenken an die abgesagte Fastnachtskampagne. "Unsere Idee war ursprünglich ", so Panzer, "den Button persönlich zu überreichen." Aber dann kam der erneute Lockdown. Sobald es die Beschränkungen zulassen, werden die Anstecker verteilt. Panzer verspricht: "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben."

Der Blick des KC Frösche gilt indessen schon der Kampagne 2021/2022. "Wir wollen unserem treuen Publikum wieder eine schöne Prunksitzung bieten", sagt der Sitzungspräsident: "Die Planungen laufen schon."