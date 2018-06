Baustelle statt Verkehrsfluss: An dieses Bild muss man sich in den kommenden rund sechs Monaten in Lingental gewöhnen. Foto: Alex

Von Nicolas Lewe

Leimen-Lingental. Am Montag war es so weit: Auf der Landesstraße L600 rollten die Bagger an. Um 7 Uhr morgens wurde die Straße zwischen der Einmündung der Heltenstraße in Leimen am Dachsbuckel und dem Ortsteil Lingental für den Durchgangsverkehr gesperrt. Pünktlich um 6 Uhr war die Baufirma angerückt und hatte die entsprechenden Maßnahmen vorgenommen. "Alles ist eingerichtet, die Sperrung steht", bestätigte Leimens Stadtsprecher Michael Ullrich auf RNZ-Nachfrage.

Wie zu erwarten war, bildeten sich im morgendlichen Berufsverkehr Staus auf den Ausweichrouten über den Königstuhl, den Steigerweg und die Klingenteichstraße zur Heidelberger Altstadt. "Es hätte mich überrascht, wenn es anders gekommen wäre", äußerte sich Ullrich hinsichtlich der angespannten Verkehrssituation gelassen. Er betonte aber auch: "Die meisten Autofahrer waren sich im Klaren darüber, was auf sie zukommt." Von größeren Problemen sei ihm nichts bekannt. Ein paar "Glücksritter", die meinten, die ausgeschilderte Umleitung gelte nicht für sie, gebe es aber immer.

"Auf allen Umleitungsstrecken ist mit Behinderungen und Staus zu rechnen", warnte auch Polizeisprecher Dieter Klumpp. Er gehe aber davon aus, dass sich die Verkehrsteilnehmer in einigen Tagen an die neue Situation gewöhnt haben und sich im Normalfall alles einpendeln wird. Für den Verkehr, der über die Bundesstraße 37 durchs Neckartal ausweicht, sei zumindest bis Mitte der Woche die Baustelle auf Höhe der Heidelberger Stadthalle ein Nadelöhr. Hier wird der Verkehr über den Schlossbergtunnel umgeleitet. Klumpp empfiehlt deshalb, insofern möglich, die weiträumige Umfahrung über die Umleitungsstrecke Wiesloch, Schatthausen und Nußloch zu nutzen. Denn, so der Polizeisprecher: "Auch in Bammental und Gauangelloch gibt es Baustellen."

Doch zurück zur Sperrung in Lingental: Die Sanierungsmaßnahmen, zu denen unter anderem umfangreiche Kanalarbeiten sowie die Neugestaltung von Straßen, Gehwegen und Bushaltestellen gehören, liefen am Montag planmäßig an. "In unser aller Interesse stehen wir der Baufirma auf den Füßen, dass es auch so weitergeht", versprach Stadtsprecher Ullrich. Und auch der stellvertretende Bürgermeister Bruno Lindenbach hat die Entwicklung der Baustelle buchstäblich genau im Blick. Der FDP-Stadtrat ist einer der direkten Anwohner und hat für den Zeitraum der voraussichtlich bis Ende November dauernden Sanierung seinen Acker als Wendeplatz für Busse und Ruftaxen zur Verfügung gestellt. "Es ist alles gut organisiert", lobte er das Vorgehen der Stadt. Für die Lingentaler seien vorübergehend rund 60 Parkplätze an der L 600 geschaffen worden.

Im Landgut Lingental inklusive des Hotels "Lingentaler Hof" ist man ebenfalls optimistisch, dass die Baustelle keine Einschränkung für den Betrieb bedeutet. "Sowohl von Gaiberg als auch von Leimen kommend ist die Zufahrt derzeit gewährleistet", teilte Landgutsprecherin Annette Müller mit. Besucher kämen genauso hoch wie später wieder runter. "Es ist keine Einbahnstraße", so Müller.