Neckarsteinach. (cm) Krönung der neuen Vierburgenkönigin, Livemusik, Höhenfeuerwerk und Vierburgenbeleuchtung: Schon seit über 50 Jahren lockt immer am letzten Samstag im Juli der "Tag des Gastes" Tausende Besucher nach Neckarsteinach. Erstmals in seiner Geschichte wird das Spektakel in diesem Jahr nicht stattfinden – wegen der Coronakrise. Dies bestätigte Bürgermeister Herold Pfeifer nun auf RNZ-Anfrage.

"Wir freuen uns auf 2021", sagte Pfeifer, der auch im Heimat- und Kulturverein aktiv ist. Dieser veranstaltet den "Tag des Gastes" jedes Jahr mit der Stadt. "Es gab schon zwei- bis dreimal Starkregen mit Überflutungen am Veranstaltungstag, aber an eine Absage kann ich mich nicht erinnern", sagte Pfeifer. Vor zwei Jahren verhinderte die starke Trockenheit das Feuerwerk. Doch das Ballonglühen war nicht minder spektakulär.

Schon als in der vergangenen Woche noch darüber diskutiert wurde, was eine Großveranstaltung – solche sind bis mindestens 31. August verboten – ist, meinte Pfeifer: "Es ist zu gefährlich." Die Mindestabstände seien auf dem Neckarlauer nicht einzuhalten. Selbst wenn nur 500 zugelassen werden, sei es zu eng.

Nach einem Gespräch mit dem Vorstand des Heimat- und Kulturverein war dann die Entscheidung schnell gefallen. "Je früher die Absage kommt, desto besser ist es", erklärte Pfeifer. Denn schließlich brauche die Planung Zeit. "Wir sagen aber nur schweren Herzens ab", betonte der Bürgermeister. "Der Tag des Gastes ist aber eben eine Großveranstaltung, die nicht möglich ist."

Wegen der Absage bleiben die Vierburgenhoheiten nicht nur ein Jahr im Amt. Wie Pfeifer sagte, sollen Vierburgenkönigin Laura und ihr Burgfräulein Carolin ihre Ämter mindestens bis zum nächsten "Tag des Gastes" ausüben – in der Hoffnung, dass dieser auch tatsächlich im Jahr 2021 stattfinden kann.