Von Marika Gutschik-Schilling

Spechbach/Epfenbach. Nicht nur in Sachen Standortsuche für Windkraftanlagen, sondern auch im Hinblick auf die geplante Süddeutsche Erdgasleitung (SEL) suchen Spechbach und Epfenbach den Schulterschluss. Das unabhängige Transportunternehmen "Terranets BW" will bekanntlich bis 2026 eine Erdgasleitung in der Region bauen und kreuzt auf diesem Weg auch die Gemarkungen der beiden benachbarten Kommunen. Die Bürgermeister Werner Braun (Spechbach) und Joachim Bösenecker (Epfenbach) begrüßten unlängst bei einer Informationsveranstaltung in der Spechbacher Mehrzweckhalle viele interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Während sich beide Bürgermeister offensichtlich einig waren, dass an der SEL kein Weg vorbeiführt, und es gelte, für die Energiesicherheit "Opfer zu bringen", äußerten sich Einwohner kritischer und trugen ihre Bedenken vor. Anhand welcher Kriterien denn der Verlauf der Trasse festgelegt wurde, wollte ein Bürger wissen. Den Trassenkorridor habe das Regierungspräsidium Karlsruhe 2019 im Rahmen einer raumordnerischen Beurteilung bestätigt, nachdem zuvor Varianten geprüft worden waren, erläuterte Projektleiterin Maren Raubenheimer, die mit Rebecca Penno, Leiterin der Unternehmenskommunikation, vor Ort war. Vor rund 15 Jahren sei schon einmal ein gesteigerter Energiebedarf prognostiziert worden, und es wurde eine Erdgasleitung geplant.

Passiert sei damals nichts. Und nun würden die gleichen Argumente wieder hervorgeholt, äußerte ein Bürger seinen Unmut. Die Vermutung, dass vorrangig kommerzielle Gründe für die SEL sprächen und dass es ein Widerspruch sei, wenn der Ausstieg aus fossiler Energie betrieben und dennoch eine neue Erdgasleitung gebaut wird, wurden geäußert. Warum nutze man nicht die alte Trasse und führe stattdessen die neue so nah an ein Wohngebiet heran? Wer überprüft den gesteigerten Energiebedarf, und was passiert mit privaten Grundstücken oder privaten Streuobstwiesen? Wie steht es um die Sicherheit, wenn die Anlage in Betrieb geht? Warum wurden die Grundstückeigentümer nicht persönlich eingeladen?

Die Mitarbeiter der "Terranets BW" waren bemüht, den Bürgern ihre Sorgen zu nehmen. Sie erläuterten die Bauweise, zerstreuten Sicherheitsbedenken und argumentierten für die SEL, sie sei zukunftsfähig geplant und könne künftig auch den Transport von Wasserstoff übernehmen. Für weitere Fragen und Informationen zum geplanten Ausbau baten die Experten darum, die Internetseite des Unternehmens zu nutzen. Die "Terranets BW" nehme einen gesetzlichen Versorgungsauftrag wahr und sei verpflichtet, das Netz auszubauen und für einen durchgängigen Gasdurchfluss aus dem Norden beziehungsweise Osten nach Süden zu sorgen.

"Eine Genehmigung für den Bau liegt bereits vor", sagte Raubenheimer. Sie erklärte, dass sich im Hinblick auf die alte Trasse viele Änderungen ergeben hätten, sodass zum Teil umgeplant werden musste. Für Ernteausfälle und Folgeschäden werde es Entschädigungen geben.

Der Dialog mit den Bürgern vor Ort sei wichtig, um von deren Ortskenntnissen zu profitieren. Daher könnte als ein Ergebnis der Infoveranstaltung feststehen, dass der Verlauf des Trassenabschnitts "Spechbach/Epfenbach", für dessen Bau drei Monate veranschlagt werden, mehr in Richtung Süden verlagert wird. Ginge es nach dem Willen der Einwohner, dann auf jeden Fall so weit weg wie möglich.