Spechbach. (pol/mare) Die Randale in Spechbach in der Nacht auf Sonntag wurden von vier Jugendlichen begangen. Das teilt die Polizei mit.

Zunächst war nur davon berichtet worden, dass der Vorraum der Volksbank verwüstet worden war. Nun wurden weitere Schäden bekannt, die wohl auf das Konto der vier jungen Leute im Alter von 16 und 17 Jahren gehen.

In der Volksbank warfen sie wie bereits berichtet das Mobiliar um, leerten Mülleimer aus, zerrissen Flyer und verschütteten Getränke.

Beim Jugendtreff brachen sie die Fensterläden auf und schlugen die Scheiben ein, um ins Innere zu kommen. Hier durchwühlten sie die Küche, stahlen wohl aber nicht.

Auch an der Turn- und Sporthalle richteten sie Schaden an: Ein Fenster wurde dermaßen beschädigt, dass es auf der Fassung sprang und sich nun nicht mehr schließen lässt. Im Inneren waren sie aber nicht. Der entstandene Sachschaden an den einzelnen Tatorten ist noch unklar.

Die vier Jugendlichen wurden schließlich am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr an einer Bushaltestelle kontrolliert. Der dringende Tatverdacht ergab sich durch Gegenstände, die vor dem Jugendtreff gefunden wurden. Außerdem ergaben sich Hinweise aus der Auswertung von Kameraüberwachungen sowie der räumlichen Nähe zu den Tatorten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Update: Dienstag, 13. Oktober 2020, 13.19 Uhr

Spechbach. (pol/rl) Randalierer verwüsteten in der Nacht zum Sonntag den Vorraum der Volksbank-Filiale in der Hauptstraße. Die Täter zerstörten die dortigen Möbel, leerten die Mülleimer aus, zerrissen die Aushänge und Flyer und schütteten Getränke auf dem Boden aus. Der entstandene Gesamtschaden könne noch nicht beziffert werden, teilte die Polizei mit.

Wer in der Nacht zum Sonntag etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich unter der 06223/92540 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.