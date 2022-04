Von Christiane Barth

Spechbach. Eine böse Überraschung hat die Bürgerinitiative gegen den geplanten Windpark "Dreimärker" zwischen Spechbach und Epfenbach erlebt. Am gestrigen Donnerstag übergaben Vertreter Unterschriften gegen einen Beschluss des Gemeinderates für eine Verpachtung von Waldflächen – doch da hatte Bürgermeister Werner Braun bereits den Vertrag mit dem Projektierer "ABO Wind" aus Wiesbaden unterschrieben. Nun muss der Gemeinderat entscheiden, ob es doch noch einen Bürgerentscheid geben kann.

Bekanntlich sind Spechbach und Epfenbach seit Monaten auf dem Weg, um auf dem Areal "Dreimärker" – ein Waldgebiet zwischen Spechbach, Epfenbach, Reichartshausen und Lobbach – sechs Windräder errichten zu lassen. Gegen den Windpark – es wäre der erste im Rhein-Neckar-Kreis – hatte sich eine Bürgerinitiative gebildet, die einen Bürgerentscheid durchsetzen wollte. Sie argumentiert im Wesentlichen mit zu wenig Wind, 40.000 Quadratmeter gerodeter Waldfläche, 250 Meter hohen Turbinen, Infraschall sowie Immobilien-Werteverlust. Ihre Gegenvorschläge: vermehrt Photovoltaikanlagen und Windparks an geeigneteren Standorten.

"Politisch ganz schlechter Stil"

Die Vertreter suchten nun zur Übergabe von Unterschriften das Gespräch mit dem Bürgermeister. Werner Braun lud Olaf Straub aus Spechbach und Gregor Herold aus Meckesheim zu sich ins Rathaus. Der Zeitpunkt hierfür war in zweierlei Hinsicht ungewöhnlich: Der Termin fand um 7.15 Uhr statt. Und der Vertrag mit "ABO Wind", gegen den sich der Bürgerentscheid eigentlich stemmen wollte, wurde jedoch laut Bürgermeister bereits im März unterzeichnet. Zu spät also für einen Bürgerentscheid, bedauerten nun Olaf Straub und Gregor Herold. Ihr Anliegen, sich gegen den geplanten Windpark einzusetzen, hatte die Bürgerinitiative bereits in der Februarsitzung des Gemeinderats öffentlich geäußert und auch mit Anzeigen auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht. Jetzt sagte Straub zu Braun: "Ich hatte erwartet, dass Sie das Votum der Bürger abwarten."

169 Unterschriften gegen das Vorhaben liegen nun vor – genug, um einen Bürgerentscheid durchzusetzen. Nur 97 wären dafür erforderlich gewesen. "Geschockt" zeigte sich Olaf Straub aber, dass der Vertrag mit "ABO Wind" schon unterschrieben sei, obwohl die Verwaltung gewusst habe, dass sich eine Bürgerinitiative formiert habe und diese ein Bürgerbegehren anstrebe: "Politisch ein ganz schlechter Stil", sagte Straub. Werner Braun hingegen fragte: "Warum hat die Bürgerinitiative so lange gewartet?"

Der Bürgermeister verwies auf die Entscheidungen des Gemeinderats, der sich in Sachen Umweltpolitik sehr engagiert zeige und vorankommen müsse: "Wir können nicht immer zuwarten." Straub entgegnete, dass im Vorfeld, bis zur Februarsitzung, nicht transparent gewesen sei, dass die Planungen schon kurz vor der Vertragsunterzeichnung gestanden hätten.

Braun verwies mit Nachdruck auf die geplante Infoveranstaltung, die Mitte Mai stattfinden soll und bei der die Bürger die Gelegenheit haben sollen, sich umfassend mit dem Vorhaben Windpark auf dem Dreimärker auseinander zu setzen. Straubs Ansicht nach ist auch dieser Termin, der noch nicht genau feststeht, zeitlich falsch platziert. Er hätte sich die Infoveranstaltung vor der Vertragsunterzeichnung mit dem Projektierer gewünscht – nicht danach. Braun sagte: "Nach der Infoveranstaltung wird es keine Gegner des Windparks mehr geben." Die Sprecher der Bürgerinitiative fordern nun: "Nehmen Sie Ihre Vertragsunterschrift zurück und machen Sie ein eigenes Ratsreferendum." Dieses sei ein von den Gemeinderäten initiierter Bürgerentscheid, wenn diese beschließen, dass die Bevölkerung über eine Streitfrage entscheiden soll.

Ob der Windpark, auf dem sechs Turbinen geplant sind, tatsächlich gebaut wird, ist trotzdem längst noch nicht in trockenen Tüchern. Auf Nachfrage nannte Werner Braun drei Kriterien, die das Vorhaben zum Kippen bringen könnten: die Immissionswerte, der Artenschutz und die Windhöffigkeit. All das müsse noch untersucht werden. Falls sich herausstellen sollte, dass etwa die Lärmbelastung zu hoch sei, dass bedrohte Tierarten wie Fledermäuse oder der Rote Milan unter den Windmühlen leiden müssten oder dass das Windaufkommen auf dem Dreimärker-Areal nicht ausreiche, um die Turbinen wirtschaftlich zu betreiben, dann müsse von dem Vorhaben wieder Abstand genommen werden. Falls es aber doch umgesetzt wird, könne die Gemeinde mit 145.000 Euro Mindestpacht pro Windrad und Jahr rechnen.

435.000 Euro pro Jahr winken

Gleiches gilt für die Gemeinde Epfenbach. Wenn sechs Turbinen gebaut werden, sind also für jede der beiden Kommunen jährlich 435.000 Euro an Pachtgebühren zu erwarten. Mindestens. Olaf Straub wollte wissen, ob diese zusätzlichen Einnahmen dann auch den Bürgern direkt zugutekommen sollen, etwa in Form von Stromkosten-Boni oder direkter finanzieller Auszahlung. Braun argumentierte mit der finanziellen Bürgerbeteiligung, die das Unternehmen ABO-Wind in Aussicht stelle und mit der sich die Einwohner am Projekt beteiligen könnten, sowie mit der Gestaltung der Dorfentwicklung, die mit den Pachteinnahmen ermöglicht würde.

Unterschiedlicher Ansicht waren die beiden Seiten auch in der Frage, wie der Großteil der Bevölkerung zum geplanten Windpark stehe. Straub gab zu bedenken, wie leicht es gewesen sei, die angestrebten 150 Unterschriften zusammen zu bekommen. Nicht mal annähernd das halbe Dorf habe man dafür abklappern müssen. Braun entgegnete, er ernte viel Zustimmung zu dem Projekt.