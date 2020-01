Spechbach. (jubu) Ein großes Feuerwehr-Aufgebot rückte am Donnerstagmittag zum Schützenhaus in Spechbach an. Dort hatte Müll in einem Fahrzeug der AVR Feuer gefangen.

Gegen 12.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Hirtenstraße im Bereich des Schützenhauses in Spechbach alarmiert. Dort hatte die Besatzung eines Müllfahrzeuges plötzlich Rauch im Inneren bemerkt. Die Männer luden einen Teil des brennenden Mülls auf dem befestigten Weg ab. Gleichzeitig verständigten sie über Notruf die Polizei und die Feuerwehr.

Die Feuerwehr rückte daraufhin mit drei Einsatzfahrzeugen an und begann mit den Löscharbeiten. Vorsorglich war auch das DRK vor Ort. Verletzte gab es aber nicht.

Die AVR lädt nun mittels Radlader und Container den Müll wieder auf und bringt diesen zur Mülldeponie. Die Höhe des Sachschadens ist nach Angaben der Polizei noch nicht bekannt, auch die genaue Brandursache ist noch ungeklärt.