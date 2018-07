Die erste Bestellung ist abgegeben: In Spechbach konnten Interessierte die App ausprobieren, die ihnen eines Tages den Supermarkt ersetzen soll. Foto: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Spechbach. Sechs Tafeln Kinderschokolade landeten im Einkaufskorb von Bürgermeister Guntram Zimmermann. Die Leckereien könnten einiges an "Hüftgold" bringen. Doch diesmal konnte bei der Kalorienzufuhr "Entwarnung" gegeben werden: Zimmermann hatte zwar eine Bestellung per Smartphone über "Emmas App" aufgegeben, doch da es nur ein Test war, kam die Bestellung beim zuständigen Lieferanten nicht an. Noch nicht.

Im Bürgersaal des Rathauses machten die Gemeinde und die Universität Mannheim einen Probelauf für die sogenannte "Emmas App". Die App soll die Nahversorgung im ländlichen Raum sichern. Denn immer mehr kleine Läden können sich auf dem Land nicht halten und müssen dicht machen. In den meisten Fällen ist das dem Kaufverhalten der Bevölkerung geschuldet. "Emmas App" soll die Lücke nun schließen. Man sei unheimlich froh, "Emmas App" bald im Ort zu haben, sagte Rathauschef Guntram Zimmermann.

Die App ist ein gemeinsames Projekt der Gemeinden Spechbach und Schönbrunn, sie wird durch das EU-Programm "Leader" gefördert. "Wir wollen ab Oktober erst einmal einen eingeschränkten Personenkreis die dann fertige App ausprobieren lassen", sagte Marko Jeftic. Er ist Geschäftsführer der Ciconia-Software AG, die für die Entwicklung der App zuständig ist.

Beim Probelauf im Rathaus wurden die Spechbacher in Gruppen aufgeteilt und jede Gruppe bekam ein Handy. Ausprobiert wurde, wie die Bestellung mittels der App funktioniert, wie man bezahlen möchte, oder ob man Waren, die vom zurückliegenden Einkauf im Warenkorb noch gespeichert sind, für die nächste Bestellung nutzen möchte. Weil die App aber noch nicht scharf geschaltet ist, wurden die bestellten Waren natürlich nicht geliefert.

Apropos Lieferung: Die diesbezüglichen Gebühren sollen sich laut Marko Jeftic auf einen bis fünf Euro belaufen. Diese Preise sind zumindest angedacht. Die Lieferung erfolgt üblicherweise an ortsansässige Geschäfte, etwa an die Metzgerei Meister. Die Leute können dort dann ihre Bestellung abholen. Weiterhin sollen an den Abholstationen auch Bestellterminals installiert werden, sodass auch Menschen ohne Internetverbindung bestellen können. Die App selbst ist kostenfrei.

Nach dem Ausprobieren wurden die Spechbacher gebeten, die Funktionen der künftigen App zu bewerten. Wählen konnten sie zwischen fünf Stufen von "Gar nicht sinnvoll" bis "Sehr sinnvoll, brauche ich". Auch Ideen waren willkommen, etwa ob man sich den Bestellprozess auch anders vorstellen könne. "So können wir die App bis Oktober noch optimieren", sagte Marko Jeftic.

Auch der Rhein-Neckar-Kreis unterstütze die digitale Nahversorgung auf dem Land, sagte Denis Guth vom Investorenservice des Rhein-Neckar-Kreises. Der Kreis hatte eine Bedarfsanalyse für das Projekt "Intelligente Marktplätze" in den Modellkommunen Spechbach sowie Schönbrunn erstellen lassen und will das Projekt vorantreiben.