Noch ist der Neubau für Sozialwohnungen in der Gottlieb-Daimler-Straße eine Baustelle. Aber schon im April sollen hier Flüchtlinge und andere Sozialhilfeempfänger einziehen. Foto: Alex

Sandhausen. (luw) Die neu gebauten Sozialwohnungen in der Gottlieb-Daimler-Straße 17 sind voraussichtlich Anfang April bezugsfertig. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung der Festsetzung der Kaltmiete auf 6,37 Euro pro Quadratmeter zugestimmt. Es ist geplant, dass in die 24 Wohnungen für insgesamt rund 80 Personen neben Flüchtlingen auch andere Sozialhilfeempfänger einziehen.

Der fast sechs Millionen Euro teure Neubau wird dank eines baden-württembergischen Förderprogramms für Wohnungsbau mit 800.000 Euro bezuschusst. Daher war die Gemeinde bei der Festsetzung des Mietpreises an Vorgaben des Landes gebunden. So musste der kommunale Gutachterausschuss anhand der durchschnittlichen Miete in Sandhausen eine "örtliche Vergleichsmiete" ermitteln; diese beträgt 9,50 Euro pro Quadratmeter.

Um die Anforderungen des Förderprogramms zu erfüllen, muss dieser Preis um 33 Prozent abgesenkt werden. Daraus ergibt sich die sogenannte Mietobergrenze für gemeindeeigene Objekte von 6,37 Euro. Dazu ist laut der Sitzungsvorlage zu berücksichtigen, dass "nur geringe Nebenkosten auf die Bewohner zukommen werden", weil das Gebäude unter anderem mit einer Fotovoltaik-Anlage zur Erwärmung von Wasser ausgestattet ist.

Aus der Vorlage geht auch hervor, dass sich aus den Baukosten abzüglich der Landesförderung und zuzüglich einer Verzinsung auf 50 Jahre für die Gemeinde eine jährliche Belastung von 136.300 Euro ergibt. Die jährlichen Einnahmen bei einer Miete von 6,37 Euro pro Quadratmeter betragen allerdings nur 123.700 Euro. Etwa 12.600 Euro muss die Kommune also pro Jahr zahlen, um die laufenden Kosten zu decken.

Alle Fraktionen des Gemeinderats halten die festgesetzte Miete für angemessen, was sich auch in dem einstimmigen Votum zeigte. Uwe Herzog (CDU) sieht die Qualität des Baus zudem auf einem hohen Niveau. Thomas Schulze (SPD) ergänzte zur Ermittlung des Mietpreises, dass die örtliche Vergleichsmiete "sehr marktorientiert" und auf hohe Mieten für Privatwohnungen zurückzuführen sei.

Volker Liebetrau (FDP) hielt die festgesetzte Miete für "gerecht und sozial", wie er in der Sitzung des Gemeinderates erklärte. "Und die Gemeinde trägt mit gut 12.000 Euro auch ihren Obolus dazu bei", so Liebetrau. Ralf Lauterbach (AL) erklärte, dass seine Fraktion diese Miete "gut mitgehen" könne: "Der Ausstattungsstandard in den Wohnungen ist gut und der Preis für die Wohnqualität angemessen."

Wie es außerdem in der Sitzungsvorlage heißt, soll die Anpassung der Mietpreise für weitere gemeindeeigene Immobilien in der zweiten Hälfte dieses Jahres Thema im Gemeinderat werden. Diese wurden demnach zuletzt im Jahr 2005 erhöht. Die Gemeindeprüfungsanstalt hatte der Gemeinde im vergangenen Jahr attestiert, dass die Mietpreise der einzelnen Objekte "sehr unterschiedlich" und der "ortsüblichen Vergleichsmiete anzupassen" seien.