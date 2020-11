Nußloch. (axe) Der Heizpilz erhitzt die Gemüter. Denn das Aufflammen der Corona-Pandemie brachte den schon längst als klimaschädlich gebrandmarkten und verbannten Freilufterwärmer wieder ins Gespräch, um der besonders gebeutelten Gastronomie über die kalten Monate zu helfen. Auch in Nußloch rang sich der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung dazu durch, den Gaststätten im Winter die Terrassenbeheizung zu gestatten.

Selbst die nahe Stadt Heidelberg, die für sich ja bekanntlich vor anderthalb Jahren den Klimanotstand ausgerufen hat, will die heißen Pilze zulassen. Und hier wie da wurden gerade die Sozialdemokraten mit den Gasbrennern nicht recht warm – in Nußloch allerdings auch die Grünen nicht. Allein, was hilft es? Jetzt, wo der sogenannte "Lockdown light" der Gastronomie den Zapfhahn erneut abgedreht hat.

Genauso notleidend ist die Veranstaltungsbranche. Normalerweise würde momentan in Nußloch unter der Ägide von Wolfgang Schneider (CDU) der Kalender des kommenden Jahres aufgelegt. Grundsätzlich können hierfür nach der neuen Richtlinie Vereine, Schulen, Kirchen, ortsansässige Parteien und die lokale Feuerwehr Veranstaltungen anmelden. Neben Narrendorf, Brunnenfest, Kerwe und Benzenickelbazar dürfen vom Gemeinderat auch zwei zusätzliche Festlichkeiten auf dem Lindenplatz bewilligt werden.

Sollte in den nächsten Monaten doch noch der "Lockdown" aufgehoben werden, dann dürfen wiederum Nußlocher Restaurants und Kneipen bis 22 Uhr draußen bewirten und ihre Terrassen mit einem dezenten Witterungsschutz provisorischer Natur versehen, also mit Trennwänden, Zelten oder Pavillons. Außerdem können sie den Außenbereich beheizen. Gasbrenner sollen die Ausnahme, strombetriebene Heizstrahler die Regel sein – am besten solche, durch deren elektrische Adern Ökostrom fließt. Die Sondernutzungserlaubnis wird bis längstens Ende April kommenden Jahres gewährt.

Fürs Erste aber bleibt dem Gaststättengewerbe nur, Abholdienste feilzubieten. Eine aktuelle Liste findet sich auf der Homepage der Gemeinde. Ganz unverdrossen und zukunftsgewandt offeriert die Kommune ferner im Eckhaus an der Sinsheimer Straße 24 etwa 170 Quadratmeter Gewerbefläche zur Pacht und Entwicklung eines Gastro-Konzeptes. Beim generellen Ja zur winterlichen Außengastronomie übrigens waren sich alle im Kreise der Nußlocher Bürgervertreter einig. Schließlich wolle man verhindern, dass örtliche Betriebe sterben, wie CDU-Sprecher Rouven Röser deutlich machte. Auf Antrag von Michael Molitor (SPD) wurde über die Heizpilze jedoch getrennt abgestimmt – aber auch hier fand sich gegen das Votum der Grünen, wobei sich Ute Bauer enthielt, und von SPD-Rätin Anna Stippich eine Mehrheit.

Für die Grünen hatte Uwe Kleinert dafür plädiert, allenfalls Ökostromstrahler zu erlauben. Ralf Baumeister (FDP/BfN) andererseits ging davon aus, dass der Markt das schon regelt, weil gasbetriebene Geräte schlicht hohe Kosten verursachten. Oder wie sagte Grünen-Rat Rolf Kazmaier so schön: "Am billigsten sind immer noch Wolldecken."