Während eines heftigen Gewitters wurde das rund 200 Quadratmeter große Dach eines Hauses in der Mannheimer Straße in Brühl abgedeckt. Foto: PR-Video

Rhein-Neckar. (RNZ/lyd) Am frühen Mittwochabend kam endlich der erhoffte Regen in die Region. Allerdings brachte er auch Sturm und Starkregen mit sich und hielt die Feuerwehren in Atem. Besonders betroffen war der Raum Schwetzingen, Ketsch und Brühl. Dort rückten die Einsatzkräfte wegen mehrerer umgestürzter Bäume und einem abgebrochenen Kamin aus. In der Mannheimer Straße in Brühl wurde ein rund 200 Quadratmeter großes Dach abgedeckt. Der Dachbelag fiel zu Boden.